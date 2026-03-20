Sheinbaum, ante los banqueros mexicanos: “Necesitamos que le den todavía más al país”

La presidenta de México exhortó al sector en la Convención Bancaria a abrir la llave de los créditos para impulsar a las empresas y los proyectos de inversión públicos y privados

Playa, sargazo y una petición presidencial. El máximo cónclave financiero celebrado esta semana en Cancún, Quintana Roo, ha sido el escenario elegido por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para exhortar a los directivos de la banca a que aumenten la entrega de crédito en el país. “La banca mexicana tiene mucho todavía que darle al país, le ha dado, pero necesitamos que le dé todavía más y por eso la mejor noticia es que van a aumentar el crédito del 38% al 45% del PIB”, indicó la mandataria este jueves en la sesión inaugural de la 89 Convención Bancaria de la Asociación de Bancos de México (ABM). La petición ha sido recibida por el auditorio con un tibio aplauso por parte de más de un millar de financieros en guayaberas, convocados en un exclusivo hotel del Caribe mexicano.

Aunque la economía mexicana creció apenas un 0,8% en 2025, las utilidades de los bancos afincados en el país reportaron el año pasado utilidades récord: más de 304.000 millones de pesos. Durante su participación en la mayor cumbre anual financiera, Sheinbaum presentó una serie de gráficos para evidenciar que México aún está rezagado frente a otros países como Colombia, Perú y Brasil en el otorgamiento de financiamiento a pequeñas y medianas empresas. Por este motivo, Sheinbaum hizo un llamado a la banca para elevar su respaldo a los micro negocios, medianas empresas y grandes proyectos de inversión pública y privada.

La celebración de la Convención Bancaria es el único momento del año en que los intereses económicos y los políticos se reúnen en un evento masivo. En la sesión inaugural, celebrada la tarde de este jueves, Sheinbaum desmenuzó el Plan de Inversión en Infraestructura de su sexenio. La iniciativa federal busca un desembolso de 5,6 billones de pesos, de los que más de un 50% será para proyectos de energía, un 15% en trenes, 13% en carreteras y el resto para planes en puertos, agua y sanidad. Detrás de estos proyectos, indicó la mandataria, estará la banca mexicana.

En este balance, la mandataria reconoció las presiones externas provocadas por el conflicto en Oriente Medio, la escalada de los precios de los energéticos y el arranque de las negociaciones del TMEC, el acuerdo comercial de Norteamérica. Pese a estos obstáculos, Sheinbaum se dijo optimista debido a un tipo de cambio fuerte así como a las medidas de compensación que implementó su Gobierno para esquivar una escalada de precios en los energéticos. “Tenemos un mercado interno sólido, podría ser mayor, pero es sólido entre otras razones por el aumento del salario mínimo y al mismo tiempo los programas de Bienestar”, indicó.

Minutos antes, el presidente de la ABM, Emilio Romano, hizo hincapié en el impulso al crédito y prometió que doblarán esta apuesta debido a que el nivel de penetración aún está por debajo del potencial del país para llevarlo al 45% del PIB en 2030. “Contamos con una banca sólida, producto de muchos años de manejo prudente de las finanzas públicas y de una administración responsable de los bancos, hoy la banca es la industria con más capital invertido en el país y es el principal proveedor de crédito en la economía. Tan solo en los últimos tres años, la banca colocó 15 millones de créditos adicionales, por un monto de 1,9 billones de pesos”, dijo en medio de un mar de aplausos.

Emilio Romano Y Claudia Sheinbaum este jueves. Elizabeth Ruiz (Cuartoscuro)

Frente a los suyos, Romano celebró la estrategia del Gobierno federal de fortalecer el libre comercio, mantener la estabilidad de las finanzas públicas y preservar un marco regulatorio sólido para impulsar la inversión. “El crédito, más que un instrumento financiero, es una herramienta de desarrollo y de movilidad social”, zanjó el presidente de la patronal bancaria que representa a los 54 entidades que operan en el país y que gestiona, en conjunto, más de 15 billones de pesos en activos.

En este mismo escenario, la gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez Ceja, advirtió de que se debe atender el rezago de pagos digitales y anunció que se realizará una consulta pública para facilitar las transferencias de dinero vía celular. “Esta reforma se complementará con vías técnicas en las que se especificarán los procesos y pasos que deberán implementar todas las instituciones participantes del SPEI en sus aplicaciones, con el fin de simplificar y homogeneizar los procesos de instrucción de operaciones en el sistema de pagos”, indicó.

La gobernadora del banco central reconoció que el actual conflicto en Irán supone riesgos para la economía mexicana por la volatilidad financiera, la irrupción en las cadenas de suministro y el alza de los precios de los energéticos. No obstante, también mencionó que existen factores para prever un mejor desempeño del país por una menor incertidumbre comercial y una revisión exitosa del TMEC. Sobre la inflación, la titular del banco central pronosticó que se alcanzará la meta de bajar al 3% la inflación durante el segundo trimestre de 2027. Un propósito que aún se resiste, a febrero pasado, la escalada de precios se situó en 4%.

Sheinbaum recibe en Cancún al presidente de Alemania

Con la mira en atraer nuevas inversiones y estrechar el comercio con Alemania, la presidenta Sheinbaum recibió este jueves en Cancún al presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier. En el encuentro, que tuvo como marco las playas del Caribe mexicano, se abordaron los temas de inversión, intercambio cultural y la cooperación comercial.

El encuentro ocurrió en el Museo Maya de Cancún en donde también estuvieron presentes los gabinetes de ambos mandatarios. El diálogo abordó la modernización del acuerdo entre México y la Unión Europea, que definirá las relaciones entre ambos socios así como las áreas de oportunidad que se podrán detonar a partir de la celebración del próximo Mundial de Fútbol 2026.