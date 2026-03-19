La banca ofrecerá facilidades a los gasolineros en plena escalada de los precios de los energéticos

Frente a la guerra en Irán y la escalada de precios globales de los energéticos, la banca en México tomará cartas para tratar de mitigar el riesgo inflacionario en el país. El presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), Emilio Romano, ha explicado este jueves, en el marco de la 89 Convención Bancaria en Cancún, Quintana Roo, que se otorgarán facilidades de pagos a las gasolineras. “El apoyo consiste en los pagos digitales para disminuir los costos de los pagos digitales en las gasolineras”, ha dicho. Los detalles de este plan se darán a conocer esta tarde con la presencia de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Este incentivo se sumará al subsidio que fijó desde la semana pasada el Gobierno federal en el precio del diésel y el pacto con los gasolineros para topar el litro de gasolina regular en 24 pesos.

Arropado por los principales banqueros del país, en su cónclave celebrado en Cancún, Romano ha reconocido que el actual conflicto en Irán supone un riesgo para las metas de crecimiento económico de México este año. Hasta ahora, la banca prevé un aumento del Producto Interno Bruto (PIB) de 1,5% en 2026. “México está muy bien preparado porque tenemos una macroeconomía bastante sólida, los índices macroeconómicos no se han alterado de manera importante, la Bolsa está mostrando estabilidad. Por otro lado, el efecto más importante es el incremento en el costo de los combustibles y esto puede traducirse en incrementos en inflación”, ha admitido el presidente de la patronal bancaria.

Emilio Romano en Cancún, el 18 de marzo. Elizabeth Ruiz (Cuartoscuro)

Con la escalada de tensión en Medio Oriente y la incertidumbre sobre el futuro del TMEC, los capitanes de los 54 bancos del país se han dado cita esta semana en las playas del Caribe mexicano para abordar los desafíos del sector. En el balance, el presidente de la ABM destacó que el año pasado el crédito bancario al sector privado creció un 4% y para 2026 se prevé un alza del 4,7%. “Durante los últimos tres años, el crédito bancario ha crecido en promedio 3,6 veces más que la economía. El objetivo es que en 2030 el crédito nuevo estimado rebase los 4,3 billones de pesos”, ha detallado Romano. Aunque la economía mexicana creció por la mínima en 2025, los bancos obtuvieron utilidades récord por más de 304.000 millones de pesos.

El sector, no obstante, también debe sacudirse el golpe que el año pasado asestó el Departamento del Tesoro de EE UU al sancionar por presunto lavado de dinero a favor del narcotráfico a tres entidades, dos de ellas bancos: Intercam y CIBanco. Cuestionado al respecto, el presidente de la ABM informó de que esta semana, en el marco de la Convención, se reunieron con las autoridades del Departamento del Tesoro de EE UU para afinar su estrategia contra el blanqueo de capitales. Sobre este tema, Mauricio Naranjo González, vicepresidente de la ABM, indicó que este año se implementará en el país un sistema de información binacional al que estarán conectados la mayoría de los bancos. “La situación a partir de las sanciones es diferente, estamos en una comunicación directa con las autoridades mexicanas, la banca está más sólida con las medidas que hemos tomado y, obviamente, estamos abocados a prevenir todos los temas de lavado de dinero. Llevamos un avance muy importante y estaremos viendo en los próximos meses los resultados”, añadió.

Zonas de registro a la Convención Bancaria, en Quintana Roo. Elizabeth Ruiz (Cuartoscuro)

Sacudir la sombra del narcolavado en el sistema financiero es una prioridad para la banca mexicana. Las sanciones de EE UU pusieron a las señaladas contra las cuerdas. CIBanco solicitó la revocación de su licencia bancaria y cerró operaciones, mientras que Intercam Banco transfirió una parte importante de sus operaciones a Kapital Bank. Aún con los estragos de este cisma sobre la banca, los representantes de la ABM aseguraron que existe un diálogo constante con las autoridades de EE UU para prevenir el blanqueo de capitales.

Pese a estos mayores controles desde Washington y el incierto camino del TMEC los banqueros se muestran optimistas y ya perfilan sus estrategias para abrir la llave del crédito de la mano de la inversión pública y privada. La patronal bancaria informó, además, que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) próximamente publicará una modificación regulatoria para facilitar el acceso a los microcréditos. En este balance, el sector dio a conocer que otorga crédito a más de 36 millones de personas y 280.000 empresas en el país. Más de un millar de financieros se han dado cita en las playas de Cancún para asistir al evento financiero más importante del país, un espacio clave en la interlocución entre los banqueros y las autoridades mexicanas.