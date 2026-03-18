Ebrard: “La visión de México en el TMEC es reducir la dependencia de otras regiones”

La revisión del tratado de libre comercio entre Estados Unidos, México y Canadá (TMEC) ha comenzado este miércoles en Washington con una reunión entre el secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, y el representante de la oficina comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer. Ebrard ha compartido en sus redes sociales una fotografía de los equipos de ambos países en la oficina comercial de Estados Unidos. El secretario mexicano ha explicado que en esta primera reunión tiene como objetivo explicar las expectativas de los países sobre el futuro del acuerdo comercial.

“La visión de México es que reduzcamos la dependencia respecto a otras regiones, trabajemos en equipo, veamos qué queremos hacer con reglas de origen cada uno de los dos, y cómo aseguramos la cadena de suministro”, ha explicado a la televisión mexicana a su llegada a la reunión. Ebrard ya había adelantado que en el interés de México estaban por resolver temas como las reglas de origen, las asimetrías comerciales y los aranceles que la Administración Trump ha impuesto a los socios en el último año a productos como el acero, el aluminio y la industria automotriz.

Los primeros contactos entre Estados Unidos y México servirán para poner sobre la mesa las expectativas de cada uno de los países de la revisión que tendría que concretarse para el 1 de julio —según el calendario que diseñaron los socios del TMEC en 2020—, después iniciarán las mesas trabajo sobre aspectos concretos de los 34 capítulos del tratado. “Vamos a presentar mucha data, venimos bien equipados, la verdad”, ha añadido el secretario de Economía este miércoles en el inicio de las charlas bilaterales. Canadá se unirá más adelante a la conversaciones, previsiblemente en mayo, según ha comentado anteriormente Ebrard.

El TMEC representa el 29% del PIB mundial en comercio y se ha convertido en los últimos años en la base de la economía de los tres países. Greer reveló en diciembre que entre los temas que interesan a Estados Unidos con México están la seguridad económica y la garantía de que México no sea utilizado por países como China como una puerta de entrada al mercado estadounidense; las condiciones laborales de los trabajadores en México –un aspecto en el que hay unanimidad entre todos los sectores ideológicos de Estados Unidos-; así como las restricciones que el Gobierno mexicano ha puesto a las empresas energéticas para entrar a los sectores eléctrico y petrolero.