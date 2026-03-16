Un público incondicional se abre a la música pop y de despecho en el segundo día del Vive Latino 2026
La dureza de los asistentes en los primeros años del festival se ha transformado a la celebración de propuestas musicales de diferentes géneros
Que Amanda Miguel, Paulina Rubio, Danna, Mijares y Emmanuel se presentaran con éxito en el escenario principal del Vive Latino marca un nuevo hito para el festival. En 1998 0 en 2003, tal idea habría sido imposible de concretar. El público de aquellos años les habría lanzado insultos y objetos, como ocurrió con Natalia Lafourcade, los Aterciopelados, el Gran Silencio o Calle 13. En el segundo día del Vive Latino 2026 los asistentes dejaron clara su incondicionalidad y cantaron con pasión las baladas pop de despecho como bailaron alegres al ritmo de la Banda Machos.
La metamorfosis del público ha pasado de un criterio que rechazaba a cualquier músico que no entrara en su definición de “rock”, y que incluso profería ofensas sobre el aspecto físico de los artistas, a uno que aplaude la diferencia y está abierto a propuestas musicales conocidas y nuevas. La alta afluencia de este domingo en el estadio GNP, por ejemplo, permitía que cada uno de los cinco escenarios tuviera una asistencia nutrida. La audiencia alcanzaba para todos. A las 15.35, mientras la banda mexicana Beta, de rock alternativo, cerraba su número, en el escenario contiguo ya estaba listo el público de la cantante española de electropop Rigoberta Bandini, que arrancó a las 15.45.
En las zonas de paso a lo largo del complejo del estadio GNP se transitaba con dificultad cuando aún había luz de día, mientras el día anterior a la misma hora era posible avanzar de manera fluida. La diversidad de gustos permitió que al espectáculo de Música pa’ mandar a volar, volumen 2, le antecedieran las presentaciones de la legendaria Santa Sabina, agrupación que regresó a los escenarios tras la muerte de su vocalista original, Rita Guerrero, en 2011, y la aparición sorpresiva de Andrea Echeverri, cantante de los Aterciopelados, en el escenario de los llamados Momentos Indio —adicional a los cinco principales— interpretando Bolero Falaz, un clásico del grupo. Parece inverosímil que en la primera edición del festival, en 1998, Echeverri recibiera ofensas del público cuando ahora es vitoreada solo con su presencia.
Una diferencia notoria entre aquel año y el actual es que entonces la mayoría del público y de los músicos eran hombres. Este domingo, las asistentes aclamaban a la vocalista colombiana y eran mujeres quienes acompañaban a la cantante de los Aterciopelados con sus instrumentos. La apertura entre géneros musicales fue evidente en Música pa’ mandar a volar, en el que músicos de grupos de rock como Quique Rangel de Café Tacvba, Rodrigo Guardiola de Zoé y Leoncio Lara de Bon y los Enemigos del Silencio, acompañaron a los cantantes de clásicos pop.
Paulina Rubio gritando “¡A huevo!” al salir al escenario antes de cantar su éxito Ni una sola palabra, mientras el público la aclamaba, era una señal clara de hasta qué punto la audiencia del Vive Latino se ha abierto a una gama ilimitada de estilos musicales.
En algunos casos era posible identificar a los seguidores por rango de edad. El show del cantante español Rusowsky, que mezcla géneros como reguetón, R&B y trap, lo presenciaron jóvenes de entre 20 y 30 años que coreaban cada una de sus canciones y al grupo mexicano de rock Fobia lo vieron personas mayores de 30 y 40 años.
Se acaba la fiesta
Cuando llegó la hora de una de las agrupaciones estelares de la noche, Los Fabulosos Cadillacs, el público estaba más silencioso de lo habitual. La energía empezaba a decaer antes de que acabara el festival y después de casi 24 horas efectivas de música en vivo, entre el sábado y el domingo. Después de una especie de letargo coreando bajo con los Fabulosos, el ambiente se animó con Matador.
Al final el ánimo se reavivó con Rich Mafia, integrado por los raperos antes antagónicos Alemán y Gera MX, con la banda de Chicago The Smashing Pumpkings y para cerrar con la mexicana Banda Machos a la 1.00 de la mañana del lunes. Aun a esas alturas al público le alcanzó su lealtad.
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