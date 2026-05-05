Pablo Vázquez, secretario de Seguridad de Ciudad de México: “Es obligación prever todos los escenarios en el Mundial”

De cara al Mundial 2026, la policía capitalina ha identificado más de 130 eventos de riesgo y miles de puntos estratégicos donde desplegará a 56.000 agentes

La oficina del secretario de Seguridad de la Ciudad de México, Pablo Vázquez Camacho, es un hervidero. A menos de 40 días de la inauguración del Mundial de fútbol, las tareas se multiplican. Bajo su mando, 56.000 agentes de la corporación se preparan para blindar la capital del país, que espera a millones de visitantes. En sus escenarios, hay más de 130 eventos de riesgo que van desde el robo de una cartera hasta un atentado con explosivos o un tiroteo como el ocurrido en Teotihuacán el 20 de abril. “Teotihuacán nos invita a redoblar esfuerzos”, afirma el jefe policial.

Pablo Vázquez es pieza clave de la coordinación entre el Gobierno local, la FIFA y el Gobierno federal, que desplegará aquí a 6.500 elementos de la Guardia Nacional y el Ejército como parte del operativo Kukulkán, dirigido por el secretario de seguridad federal, Omar García Harfuch. Todo un ejército que intentará que la fiesta del fútbol transcurra en paz.

Pregunta. ¿Cómo garantizar la seguridad durante el Mundial?

Respuesta. El planteamiento general se hace a partir de dos perspectivas: una territorial y una de análisis de riesgo. En la primera, estamos identificando todos los lugares estratégicos: polígonos turísticos, corredores donde va a transitar mucha gente, flujos hacia el estadio, instalaciones estratégicas, aeropuertos, estaciones de transporte público, el estadio, las zonas de hospedaje de los equipos y del personal relacionado con los partidos.

P. ¿Cuántos elementos van a cuidar estos puntos?

R. Poco más de 56.000 elementos (de un total de 86.000 que tiene la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de CDMX). Los días de partido va a haber un operativo muy robusto, pero cuando no haya juegos nuestra actividad está sobre todo destinada al cuidado de la gente en actividades turísticas. No solo hablamos de personal preventivo o policía azul, como la conoce la gente; estamos hablando de personal de Tránsito, Cóndores, el Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, áreas de inteligencia, Policía Auxiliar y Policía Bancaria e Industrial.

Pablo Vázquez Camacho, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Aggi Garduño

P. ¿Y en la otra perspectiva, de análisis de riesgo, qué están haciendo?

R. Se tiene una metodología de análisis de riesgo, que es con la que trabaja el Plan Kukulkán. Este es un plan del Gobierno encabezado por la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Protección Ciudadana, y donde participan la Guardia Nacional y la Marina. Esa metodología nos ha permitido identificar eventos que pudieran conllevar alguna suerte de afectación a la seguridad. Tenemos poco más de 130 tipos de eventos identificados, pero no todos tienen la misma probabilidad de ocurrencia y no todos tienen el mismo impacto. Hay eventos de baja probabilidad de ocurrencia que pudieran tener un impacto fuerte. Por ejemplo, algún artefacto explosivo en algún lado. O eventos que tienen una probabilidad de ocurrencia más alta y cuyo impacto puede ser más bajo, por ejemplo, el robo o el carterismo en zonas de mucho aforo.

P. Hay un tema que probablemente suene exagerado, pero es un hecho, que es la probabilidad de que alguien aproveche el Mundial para llamar la atención con atentados; desde una organización terrorista, hasta alguien que actúe por iniciativa propia, como lo que pasó en Teotihuacán. ¿Qué pueden hacer ante eso?

R. Lo primero es prever el escenario, que es nuestra obligación. Nos enfocamos en la afectación que puede tener una expresión de este tipo. ¿Qué hacemos? Hay una coordinación estrecha con el Gobierno de México, un monitoreo permanente de actividad, monitoreo cibernético y trabajo con las distintas agencias para compartir cualquier información relevante. Es decir, prevención para anticiparnos, coordinación para actuar y, si se presentara el escenario, saber qué hacer, cómo responder y cómo mitigar el impacto. Lo de Teotihuacán nos deja a todos lecciones muy importantes del tipo de escenarios que se pueden presentar. Nos invita, y en eso hay que ser absolutamente autocríticos, a redoblar esfuerzos y a elevar distintas medidas de seguridad.

P. Después de Teotihuacán, ¿el Museo de Antropología, el Templo Mayor, espacios así tendrán más seguridad?

R. Está previsto. Son lugares con flujos estimados de personas y, con base en esos flujos y la concurrencia que puede haber, vamos determinando el nivel de seguridad. Un museo como el de Antropología va a ser un gran atractivo, pero lo serán también el Zócalo y otros lugares.

P. La ONU ha hablado de una alerta por el incremento de casos de trata en eventos como este.

R. Se han tomado medidas preventivas desde ahora. Sabemos que tenemos que trabajar muy fuerte con las empresas de seguridad privada para que estén conscientes de ciertos riesgos y nos ayuden a trabajar con ellos. Mucho trabajo con restaurantes, con hoteles. Es otro tema que tenemos contemplado y para ello se han hecho protocolos para identificar y avisarnos cuando vean patrones de conducta extraños, personas ingresando a los hoteles con equis o ye conductas o con equis o ye perfiles que pueden activar mecanismos de alertamiento.

P. El 11 de junio es especial por la inauguración, pero la Ciudad de México es el punto de llegada a muchos que van a Guadalajara, a Monterrey o incluso a Estados Unidos y Canadá. ¿Cuánta gente esperan?

R. Los números más conservadores rondan los tres millones de personas que visitarían la ciudad a lo largo de ese mes, pero hay otras estimaciones que rondan los 5,5 millones.

Pablo Vázquez Camacho en Ciudad de México. Aggi Garduño

P. Hay muchas quejas por el tráfico. ¿Qué hacer para que el Mundial no nos termine ahorcando en esos días?

R. La movilidad es un tema integral. Se están haciendo obras para mejorar distintos sistemas de transporte, se están tomando medidas para que las empresas promuevan el trabajo desde casa en días de partido y tenemos estrategias para agilizar la movilidad con especial atención en las principales vías. El Mundial le va a cambiar la dinámica y muchas rutinas a la Ciudad y tenemos que tomar medidas especiales al respecto.

P. El Mundial también es escenario para que la gente ponga diversas causas en la agenda pública. ¿Cómo garantizar la libertad de manifestación sin que se interrumpan las actividades del Mundial?

R. Ningún evento debe ser razón para suprimir o subordinar el ejercicio del derecho de la gente. Lo que buscamos es que esa expresión pueda darse y convivir con el derecho a la movilidad, al entretenimiento, al disfrute del evento deportivo.