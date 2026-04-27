La ministra Loretta Ortiz se tomará una licencia de la Suprema Corte por motivos de salud

La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Loretta Ortiz se ausentará de su puesto de forma temporal por motivos de salud. La máxima institución de Justicia ha asegurado este lunes en un comunicado que le ha concedido la licencia de baja solicitada y que la jurista espera regresar a sus funciones en las sesiones del pleno el próximo 10 de mayo. “Se prevé que la ministra Ortiz Ahlf se reincorpore a sus funciones en la fecha señalada, reiterando su compromiso con las responsabilidades del cargo y con la impartición de justicia”, reza el documento.

Ni la SCJN ni Ortiz han dado detalles de las causas de salud que han motivado la solicitud de licencia. Por el momento, la Suprema Corte ha avisado de que le han concedido el permiso temporal según la normativa aplicable durante al menos dos semanas.

La especialista en derecho internacional y derechos humanos es uno de los pilares de Morena dentro de la SCJN. La también académica formó parte en 2011 del grupo fundador del partido, del que se dio de baja para cumplir con los requisitos básicos de los aspirantes a ministros del Constitucional mexicano. En su tercer intento, fue ratificada en año 2021 por el Senado como ministra de la Suprema Corte, donde ha ejercido su cargo en el Pleno desde entonces. Hace un año, cuando la ministra se encontraba en campaña durante la elección judicial para presidir el Alto Tribunal, ella misma narró a EL PAÍS que el proceso le estaba pasando factura a su salud, ya que el proceso le había quitado el sueño, había perdido kilos y tenido gastritis.

En los últimos meses, Ortiz ha formado parte de una institución marcada por la evolución de la polémica reforma, bajo el mandato marcado por la austeridad de Hugo Aguilar. El Alto Tribunal arrancó el nuevo periodo con más de medio millar de asuntos pendientes, con más sesiones y de mayor duración, pero también con salarios más bajos y bajo la doctrina del ahorro. Con todo, la nueva era no ha estado exenta de polémicas en su primer año, como la controversial compra de nueve camionetas blindadas que los ministros tuvieron que devolver pese a que la adquisición fue anunciada como una medida para “garantizar condiciones adecuadas de seguridad”. Ortiz protagonizó una de las controversias por el discurso de la austeridad a principios de año, cuando en su viaje a Costa Rica para participar en el encuentro Año Judicial Interamericano 2026 fue captada en primera clase en su vuelo a San José.