La detención del presunto criminal Metro 9 mantiene a Tamaulipas en alerta por los narcobloqueos

Las represalias por la captura de Alexander Benavides, uno de los líderes del Grupo Los Metros, parte del Cartel del Golfo, han incluido incendios y vandalizaciones

Reynosa ha amanecido este lunes con narcobloqueos que tienen a Tamaulipas bajo alerta. Las represalias por la captura de Alexander Benavides, un “objetivo prioritario” en el Estado norteño y presunto integrante del Cartel del Golfo (CDG), se han extendido por varios puntos de la ciudad, con incendios y vandalizaciones que ya han sido atendidas por las autoridades, según ha reportado la Vocería de Seguridad del Estado. Medios locales apuntan a que el detenido es conocido como Metro 9 o R9, presunto cabecilla del grupo de delincuencia organizada Los Metros, uno de los brazos del CDG.

00:30 Bloqueos en Reynosa por captura de Metro 9 Bloqueo en Reynosa. Foto: Cedida

Los incidentes comenzaron en la madrugada de este lunes, cuando varias carreteras aparecieron con llantas en llamas en mitad del asfalto, un tráiler incendiado en la carretera hacia Monterrey que cortaba el paso y cámaras del C5 quemadas. “Se reportaron actos de vandalización mediante detonaciones de arma de fuego en al menos 10 sitios de videovigilancia”, ha informado la Vocería de Seguridad de Tamaulipas. La misma dependencia ha asegurado en un comunicado que ya se han atendido los altercados y se está trabajando para “restablecer la circulación, preservar el orden y salvaguardar la integridad de la ciudadanía”. El vocero de Seguridad, Willy Zúñiga, ha asegurado a Milenio que el detenido está esperando a ser puesto a disposición de la Fiscalía y que las represalias por su captura ya han sido contenidas.

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Con una orden de cateo, los agentes apresaron a Benavides en una vivienda en la colonia Vicente Guerrero, en Reynosa. Le aseguraron un arma larga, cartuchos, documentación, un teléfono y cuatro vehículos. En el operativo participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en coordinación con la Policía Federal Ministerial (AIC), la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas y la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas.

El presunto detenido tiene delitos federales y está señalado por dirigir la célula de Los Metros. El grupo es uno de los brazos del CDG en Reynosa, señalado por el asesinato de los cinco integrantes de la banda de regional mexicano Grupo Fugitivo el año pasado cuando iban a dar un concierto privado. Entonces, la Fiscalía consiguió detener a 12 de los integrantes del grupo criminal, también investigado por el trasiego de droga y tráfico de personas hacia los Estados Unidos y de armamento a través de la frontera norte hacia México, así como por agresiones a autoridades militares y civiles.

La detención se produce después de que se viralizaran unas narcomantas en Reynosa firmadas por “Jefe Metro 9″, en las que aseguraba que iba a tumbar todos los postes de luz que se pusieran. “A ver quién se cansa primero”, se leía en los mensajes. “En semanas previas, se habían detectado en Reynosa diversas mantas con amenazas dirigidas al sistema de emergencias, cuya autoría se atribuye al mismo individuo”, ha informado la Vocería.