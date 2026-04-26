‘Querida Fátima’, un documental sobre el terror machista en México, se corona en el Festival de Cine en Guadalajara

Lorena Gutiérrez Rangel y Jesús Quintana Vega, padres de la víctima y codirectores de la cinta, se llevan el galardón a mejor película y el Premio del Público

La película documental Querida Fátima, de los directores Rodrigo Reyes, Dawn Valadez, Davi Merchan, Su Kim, Lorena Gutiérrez y Jesús Quintana Vega, ha ganado el premio Mezcal a Mejor película mexicana en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG). La cinta también ha obtenido el galardón como favorita de la muestra y a mejor realización. La ceremonia de reconocimiento se ha realizado este sábado, en un acto en la capital de Jalisco, pone fin a nueve días de estrenos e invitados de renombre dentro de una muestra con 200 películas de distintos países, de las que 114 estaban en competencia y más de 50 correspondían a México.

La sinopsis de la producción de no ficción relata lo siguiente: “Una década después del asesinato de su hija Fátima a la edad de 12 años, víctima de un brutal feminicidio, Lorena Gutiérrez se planta fuera de Palacio Nacional para exigir una audiencia con la primera mujer presidenta de México. Dirigida de forma colectiva bajo el liderazgo de la propia madre de la niña, esta película es un retrato visceral que combina el dolor personal con la resistencia política, tal y como se vive en un país en donde las Naciones Unidas estiman que 10 mujeres y niñas son asesinadas cada día”.

“Quiero agradecer al Festival de Guadalajara por escucharnos. También a las aliadas que nos han ayudado a llegar a este momento y, sobre todo, a las personas que integran la Colectiva Varinia. Por invitarnos a contar esta historia en honor a todas las niñas que han sido víctimas. El cine es la memoria del mundo y estoy muy orgullosa de que la voz de mi hija Fátima pueda trascender. Sueño con que todo el mundo escuche tu voz. Te prometo ser digna de ti. Te prometí que ibas a trascender y nadie se iba a olvidar de cómo te obligaron a irte. Y que nadie olvidara tu voz”, ha dicho Gutiérrez al momento de recibir el más importante premio de la cita cinematográfica.

Han pasado ya más de diez años desde aquel 5 de febrero, cuando tres hombres, uno de ellos menor de edad, asesinaron de una forma brutal a la pequeña Fátima Varinia Quintana Gutiérrez, de 12 años de edad, cuando se dirigía hacia su casa después de la escuela, en el municipio de Lerma, en el Estado de México. Lorena Gutiérrez, la madre de Fátima y una incansable activista que ha luchado desde aquel día por encontrar justicia tras el femicidio de su hija, contaba a este diario las condiciones en las que su pequeña fue asesinada: “Fue violada, la apuñalaron más de noventa veces, le abrieron el pecho, le cercenaron la entrepierna, le rompieron sus tobillos, fracturaron sus manos. Y mi hija luchó hasta el final, aun con todo eso no murió hasta que le arrojaron tres piedras de más de 30 kilos cada una, que fue lo que terminó con su vida”.

Fotograma del documental ‘Querida Fátima’. FICG

Las otras categorías del Premio Mezcal, que reconoce al mejor largometraje mexicano de ficción o documental, se las repartieron entre Ciudad de muertos, basada en la obra y entorno del famoso fotógrafo Enrique Metinides, que se llevó el premio a Mejor Logro Técnico-Artístico para Diego Tenorio. El galardón para la Mejor interpretación fue para Oustin de León, por Soy Mario, que cuenta la historia de un taxista trans de 40 años, quien se encuentra con un embarazo inesperado que podría hacer realidad su sueño de paternidad. “No me la creo. Gracias al festival por abrirnos las puertas y que nuestras historias sean escuchadas. Este premio es para mi comunidad”, ha dicho De León en su discurso de aceptación.

Otra producción mexicana que se llevó uno de los reconocimientos importantes de la noche fue Oca, que recibió el premio a Mejor Película de la Federación Internacional de la Prensa Cinematográfica. La ópera prima de Karla Badillo es una road movie surrealista, que presenta a una joven monja que emprende un viaje en busca del nuevo arzobispo, donde tendrá encuentros extraordinarios que harán avanzar o retroceder en su camino. “Agradezco a todo el equipo de producción. A nuestra productora María José Córdova y a Natalia Solíán [la protagonista] por un trabajo excepcional. Al jurado por abrazar una película que podría considerarse una rareza a las fórmulas convencionales”, ha leído un representante un mensaje en representación de la directora.

En la categoría de Largometraje Iberoamericano de Ficción, la gran ganadora, con cuatro premios, fue la cinta chilena Hangar rojo, que se llevó los galardones a Mejor película, dirección, guion y logro técnico-artístico, así como Mejor interpretación para Nicolás Zárate. El jurado destacó su “estética austera y precisa”, además de su “economía de recursos” y el “fino uso del blanco y negro”. Basada en hechos reales y ambientada durante el Golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, la trama sigue al capitán de la Fuerza Aérea, Jorge Silva, quien se enfrenta a un profundo dilema ético entre la obediencia militar y su conciencia personal, mientras su academia se transforma en un centro de detención.