Morena alista los detalles jurídicos y fechas para el relevo de su dirigencia, tras la despedida de Luisa María Alcalde

La inminente renuncia de Luisa María Alcalde a la dirigencia nacional de Morena ha cimbrado a la cúpula del partido guinda, que nuevamente se enfrentará al trámite de renovar su Comité Ejecutivo Nacional. La salida de la presidenta del partido está prevista para el 30 de abril, día en el que se hace efectiva la renuncia de Esthela Damián a la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, el cargo al que Alcalde fue invitada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Aunque era un rumor desde hace meses, el “llamado” de Sheinbaum a Alcalde ha tomado por sorpresa a los órganos de dirección del partido, que ahora están obligados a darle cauce jurídico al movimiento propiciado desde Palacio Nacional. Hasta ayer, según fuentes del partido, aún no había definiciones sobre la fecha en la que se reunirá el Consejo Nacional para conocer la renuncia de Alcalde, ni tampoco para celebrar el Congreso Nacional que debería elegir a una nueva presidenta o presidente del partido. Es decir, la probable llegada de Ariadna Montiel, secretaria del Bienestar, a la dirigencia, no puede procesarse en automático, sino que pasa por un trámite estatutario que deberá procesarse en los próximos días o semanas.

Luisa María Alcalde fue elegida presidenta del Comité Ejecutivo Nacional el 22 de septiembre de 2024 en el VII Congreso Nacional de Morena, celebrado nueve días antes de que Andrés Manuel López Obrador dejara el poder. Entró en funciones el 1 de octubre para un periodo de tres años, junto con media docena de cuadros que asumieron las principales carteras del partido, entre los que destacaba Andrés Manuel López Beltrán, secretario de Organización. Aunque la salida del hijo del expresidente también se considera inminente, miembros de la cúpula partidista han dicho a EL PAÍS que aún no se define si con Alcalde se van el resto de secretarios y secretarias.

Lo que sí se prevé es que Carolina Rangel, quien ocupa la secretaría general del CEN desde octubre de 2024, se quede a cargo del partido de manera interina a partir del 1 de mayo y mientras el Congreso Nacional elige una nueva dirigencia. Además de Carolina Rangel, el ancla de estabilidad en el partido es ahora Citlalli Hernández, quien la semana pasada renunció a la Secretaría de las Mujeres para ocupar la presidencia de la Comisión Nacional de Elecciones, la instancia encargada de procesar las candidaturas y las alianzas de Morena de cara a las elecciones de 2027.

Luisa María Alcalde, Citlalli Hernández y Carolina Rangel, el 16 de abril. Mario Jasso (Cuartoscuro)

La revolución dentro del partido en el Gobierno ocurre cuando falta un año y un mes para la gran cita electoral en la que se renovarán la Cámara de Diputados, 17 gubernaturas, 30 Congresos locales y los ayuntamientos de 31 entidades. El tiempo apremia, además, porque el próximo 22 de junio comienza el registro de aspirantes a las llamadas “coordinaciones de defensa de la transformación”, que en los hechos son las precandidaturas a miles de cargos de elección, que Morena pretende definir antes de que termine el año.

En su mensaje de despedida, el miércoles Luisa María Alcalde se limitó a decir que “en los próximos días” se convocará a los órganos directivos para elegir a quien continúe al frente del partido, arrojando pocas pistas sobre la ruta jurídica con la que se procesará el relevo.

Tras año y medio de dirigencia, la abogada se dijo “contenta y satisfecha de lo logrado”, pues la militancia de Morena pasó de 3 millones a más de 12 millones; se crearon 71.500 comités seccionales para cubrir toda la geografía electoral del país; se comenzó a acreditar a la militancia, se creó la Escuela Municipalista de Morena, se recuperaron los campamentos de las juventudes y la figura de Consejo Consultivo, y destacó que el periódico Regeneración, órgano oficial de comunicación de Morena, alcanzó un tiraje de ocho millones de ejemplares mensuales. Además, el pódcast de La Moreniza, que Alcalde comenzó a transmitir cada jueves en YouTube, llegó a 45 episodios y 152.000 suscriptores. Este jueves, con un pie fuera de la dirigencia, ya no grabó el episodio 46.