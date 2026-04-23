Un nuevo video muestra a Julio César Jasso llegar a lo alto de la Pirámide de la Luna antes de abrir fuego en Teotihuacán

Un video tomado con una cámara de 360 grados logró captar a Julio César Jasso Ramírez unos segundos antes de que iniciara el tiroteo desde lo alto de la Pirámide de la Luna en la zona arqueológica de Teotihuacán, donde mató a una turista e hirió a siete más con las balas, más seis que se cayeron por las escaleras. Las imágenes lo muestran cuando alcanza el final de las escaleras, camina entre la muchedumbre hasta situarse en uno de los bordes del primer nivel de la edificación. Ahí se agacha y comienza a rebuscar en su mochila, mientras los visitantes de su alrededor siguen contemplando la vista y sacando fotos. Menos de dos minutos después, se escuchan los primeros disparos.

Algunos de los turistas consiguieron correr escaleras abajo, mientras que un grupo quedó atrapado como rehén en la pirámide. Jasso disparó hasta 14 veces antes de ser reducido por las fuerzas de seguridad, quienes le dispararon en una pierna. Antes de que pudieran detenerlo, el tirador usó su propia arma para suicidarse. La familia ya ha reclamado su cuerpo y las autoridades lo han entregado este jueves por la mañana, tres días después de la balacera.