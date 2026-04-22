Una jueza federal deja en libertad al conductor y al despachador del Tren Interoceánico por el descarrilamiento que dejó 14 muertos

La fiscalía acusó a la tripulación del vehículo como únicos responsables del accidente por negligencia. La resolución judicial también aprueba la reparación integral de daños a las víctimas

Una jueza federal ha dejado en libertad este miércoles al conductor y al jefe de despacho del Tren Interoceánico detenidos por el accidente que dejó 14 muertos y un centenar de heridos a finales del año pasado en Oaxaca. La Fiscalía General de la República (FGR) concluyó a comienzos de este mes de abril que la única causa de la catástrofe fue el exceso de velocidad por negligencia de la tripulación. La resolución judicial también ha aprobado la reparación integral de daños a las víctimas anunciada por el Ministerio Público federal.

La tragedia ocurrió en una zona montañosa y de curvas pronunciadas en el centro de Oaxaca, al sur del país, cuando el convoy que iba de Salina Cruz a Coatzacoalcos por el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec descarriló por la salida de la vía de la segunda locomotora. Uno de los cuatro vagones de pasajeros cayó entonces por un barranco de seis metros, y el otro quedó semisuspendido.

Las autoridades emitieron tres órdenes de arresto contra el maquinista, el conductor, y el jefe de despacho, señalados un tiempo después por la FGR como los únicos responsables del accidente. Felipe de Jesús Díaz y Ricardo Mendoza, conductor y despachador del tren, respectivamente, han pasado 105 días en el Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados, mientras que el maquinista, hasta donde se ha informado, sigue prófugo. Díaz y Mendoza han emprendido esta misma tarde el regreso a sus casas, en Palenque.

La aprobación de la reparación integral a las víctimas dictada este miércoles por la jueza, Diana Isabel Ivens, se suma a los acuerdos reparatorios que, de acuerdo con la fiscal general, Ernestina Godoy, firmaron 145 de las víctimas, lo que daba lugar a ”la consecuente extinción de la acción penal” contra “la empresa responsable”.

En la operación de un tren, el maquinista es el encargado de la conducción técnica, mientras el conductor es el capitán del barco, la máxima autoridad a bordo: supervisa los límites de velocidad, las paradas y tiene, en caso de emergencia, la facultad de detener el tren. El jefe de despacho es el responsable de la gestión, control y seguridad de la circulación ferroviaria en una zona o línea determinada. El “Informe conclusivo de la investigación Caso Tren Interoceánico”, presentado por Godoy, exponía que un “análisis integral” de toda la información evidenció “que los componentes de la super estructura no presentaban afectaciones o daños previos al siniestro que pudieran provocarlo”.

Las órdenes de detención contra los tres trabajadores, a las que tuvo acceso EL PAÍS, contiene evidencias de fallas técnicas en locomotoras, vagones y vías, y señala que en el lugar del accidente, la línea “está formada por rieles metálicos anclados a durmientes de concreto y madera”. El punto en el que se salió la segunda locomotora ocurre justo en un cambio entre durmientes de madera y de concreto. También se enlistan otras problemáticas como el “alto desgaste” en partes de la vía o el vencimiento de las licencias del maquinista y el conductor, desde 2020 y 2024.