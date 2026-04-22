Sheinbaum, sobre los agentes de la CIA en Chihuahua: “No puede haber gente de Estados Unidos trabajando en campo, eso es claro”

El accidente automovilístico que destapó la presencia de agentes de Estados Unidos trabajando en una operación de seguridad en México ha abierto un frente entre el Gobierno de Chihuahua y el federal. La presidenta, Claudia Sheinbaum, ha informado este miércoles en rueda de prensa que ha enviado a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, a reunirse con la gobernadora Maru Campos para esclarecer las razones detrás de esta participación de fuerzas extranjeras coordinada por una Administración estatal y el Gobierno de Estados Unidos, sin el conocimiento del Ejecutivo ni de la Secretaría de Defensa. “No puede haber una colaboración de un Gobierno estatal, particularmente en seguridad”, ha insistido la mandataria, quien asegura que se está investigando si ha habido una violación a la Constitución y a la Ley de Seguridad Nacional.

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