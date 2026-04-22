Entre sombras, esculturas y un laberinto onírico: las obras de Leonora Carrington vuelven a Ciudad de México en una exposición sensorial

Escultura de la exposición 'Laberinto mágico', en el Centro de las Artes Inmersivas, Ciudad de México, el 20 de abril.

La nueva exposición de Leonora Carrington en Ciudad de México, una “experiencia inmersiva”, inicia como cualquier otra con fotografías de distintas épocas de la artista, algunas de sus pinturas como Y entonces vimos a la hija del Minotauro, creada en 1953, o la litografía Janan, de 1974. Son unos 23 metros que serpentean entre muros amarillos y blancos, hasta que el espectador se topa de frente con una advertencia: “Estás a punto de entrar a un laberinto habitado por 11 seres creados por Leonora Carrington. Búscalos. Deja que te inspiren. Observa con calma, los espacios del laberinto tienen un ritmo propio”. Junto a la entrada del entramado, que encausa el camino con cortinas altas y gruesas en color naranja opaco, yace un enorme retrato de Carrington con las manos el rostro, la última imagen de la inglesa que aparece en el recorrido. “Mis ojos son fuertes y están acostumbrados a todas las luces y todas las oscuridades”, dice una leyenda por debajo de la imagen; una última advertencia de lo que viene.

Laberinto mágico es el nombre del recorrido a gran escala que abre sus puertas al público el miércoles 22 de abril en el Centro de las Artes Inmersivas, inaugurado en febrero de este año en la colonia Juárez, en la capital mexicana. Entrar y salir del laberinto toma unos 45 minutos, según se lee en un comunicado de prensa, pero la estancia se puede extender.

“Lo que buscamos es intervenir lo menos posible”, ha dicho Alejandro Machorro, presidente de Cocolab y el Centro de las Artes Inmersivas, durante una breve conferencia de prensa este lunes 20, en las instalaciones del Centro. “Queremos mezclar formatos en los que se pueda explorar la obra de Leonora habitándola”. Los formatos de los que habla Machorro no son sutiles ni diminutos, pero el acercamiento, que por momentos llega a ser demasiado estimulante, sí ha quedado al margen.

Detalle de una escultura de la exposición. Ginnette Riquelme Quezada Piezas vista a través de una cortina, en el Centro de las Artes Inmersivas. Ginnette Riquelme Quezada La exposición es parte del corredor cultural para el Mundial 2026 en Ciudad de México. Ginnette Riquelme Quezada La exposición consta de 11 obras de gran formato de Leonora Carrington. Ginnette Riquelme Quezada La experiencia inmersiva estará abierta hasta septiembre. Ginnette Riquelme Quezada

La intervención radica en juegos de luces y video mapping, una técnica audiovisual en la que se proyectan imágenes, animaciones o video sobre superficies reales; en este caso, el piso o las paredes, pero no sobre las obras. En cambio, las cartas del tarot de Carrington están suspendidas en el aire y forman un círculo alrededor de El mago. Resplandecen desde el interior con una luz amarilla que resalta ciertos detalles como huesos, un río, flores, lunas, pergaminos y seres.

“Se me salieron las lágrimas de verla”, dice con una sonrisa Fermín Llamazares, presidente vitalicio del Consejo Leonora Carrington desde hace 15 años. Llamazares cuenta que acudió el sábado y el montaje estaba en un 30%; la noche del domingo regresó y el porcentaje había brincado al 80%. “Fue muy emocionante. Han sido cuatro años de trabajo, de diseño, de buscar formas de aterrizarlo, de bajar el balón”. El presidente confiesa que en la mañana hizo un recorrido de cinco minutos, pero está esperando a que llegue su esposa para vivir la experiencia juntos.

La familia de Llamazares fue cercana al poeta y escultor surrealista Edward James. Conoció a Carrington cuando él tenía 8 años. Su cercanía con ella fue poca, pero en su casa, dice, “Leonora era una diosa del arte”. Pasaron décadas y en 2016, Llamazares se encontró de casualidad con el hijo de Carrington, Pablo Weisz. Fue gracias a esta coincidencia que se levantaron los cuatro edificios que componen el acervo de casi 100 obras de la artista en el Museo Leonora Carrington, en San Luis Potosí. Sin embargo, las que se exhiben en Ciudad de México no se trajeron del museo; fueron cedidas por Weisz y son originales.

Las entradas se pueden adquirir en taquilla o en la página de Fever y tendrán un costo de 194 pesos para niños menores de 12 años, 291 pesos para público general y 617 pesos para los boletos VIP, los cuales incluyen acceso preferencial, estacionamiento con valet parking y un artículo de regalo. El laberinto mágico de la británica estará montado hasta septiembre.

Suscríbase a la newsletter de EL PAÍS México y al canal de WhatsApp y reciba todas las claves informativas de la actualidad de este país.