El Gobierno desmantela una nueva red millonaria de huachicol en Hidalgo y el Estado de México

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, ha informado de la detención de siete personas por una trama de venta ilegal de combustible que extraía hasta 1,5 millones de litros semanales

El Gobierno mexicano ha desmantelado una red millonaria de extracción y venta ilegal de combustible, ha anunciado este miércoles el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch. De acuerdo con las autoridades, la operación de los criminales tenía la capacidad de sustraer semanalmente hasta 1,5 millones de litros de hidrocarburo en los Estados de Hidalgo y Estado de México, en el centro del país. Siete personas han sido detenidas, entre ellas el presunto líder del grupo.

La policía ha incautado en ambos Estados 150.000 litros de gas licuado (LP), 61 cisternas y 500.000 pesos en efectivo (28.800 dólares) además de armas y equipos tecnológicos. Según García Harfuch, la red no solo extraía combustible ilegalmente, sino que también transportaba, almacenaba y vendía hidrocarburos a través de empresas fachada.

El titular de la cartera de Seguridad también ha asegurado que el grupo utilizó empresas de gas para sostener su operación. “Las investigaciones [...] han permitido identificar estructuras operativas y financieras que utilizaban empresas fachada, prestanombres y redes de distribución para ocultar el origen ilícito de los recursos y mantener el flujo ilegal de combustibles en distintas regiones del país”, ha señalado en una conferencia de prensa.

Harfuch ha sostenido que el desmantelamiento de esta red se ha logrado después de siete meses de investigaciones. El fiscal general, Ulises Lara, ha ido más allá y ha calificado al grupo como “una de las más grandes redes” de huachicol. El Gobierno federal también ha informado de la detención de dos empresarios de firmas de gas relacionados con el grupo.