El 20 de abril, una fecha marcada: el tiroteo en Teotihuacán, el nacimiento de Hitler, la creación de la esvástica y la masacre de Columbine

Este lunes 20 de abril, Julio César Jasso Ramírez eligió la zona arqueológica de Teotihuacán para perpetrar un ataque que dejó una turista canadiense muerta y 13 heridos, de distintas nacionalidades, en un tiroteo que coincide en fecha con el nacimiento de Adolf Hitler en 1889 y la masacre de Columbine en 1999, pero también con la creación de la esvástica nazi. El atacante, afín a grupos que idolatran masacres y con referencias fascistas en sus pertenencias, abrió fuego desde lo alto de la Pirámide de la Luna, en uno de los sitios patrimoniales más emblemáticos de México. Y después de sembrar el terror, se suicidó, según la versión de las autoridades. La escena añadió un nuevo y siniestro episodio a una fecha marcada por guerras, atentados, accidentes y aniversarios de fuerte carga simbólica.

El 20 de abril ha sido escenario, en distintos años y países, de hechos que condensan tensiones políticas, violencia armada y tragedias colectivas. En 1961, fuerzas en contra de la revolución apoyadas por la CIA desembarcaron en Bahía de Cochinos, Cuba, una maniobra que terminó en operación fallida. En 1999, la masacre de Columbine sacudió a Estados Unidos cuando dos estudiantes asesinaron a 12 compañeros y a un profesor antes de suicidarse. Y en 2017, un atentado en los Campos Elíseos de París dejó un policía muerto y dos heridos en uno de los lugares más vigilados de la capital francesa.

También en 20 de abril se han registrado desastres que dejaron una huella duradera. En 1878, la “Galerna del Sábado de Gloria” en el mar Cantábrico (España) provocó la muerte de 322 pescadores por un fenómeno meteorológico extremo. En 1986, el colapso de una presa en Kantalai, Sri Lanka, causó la muerte de alrededor de 100 personas y dejó sin hogar a 18.000 más. En 2010, la explosión de la plataforma Deepwater Horizon en el Golfo de México mató a 11 personas y causó uno de los mayores derrames de petróleo de la historia. En 2013, un terremoto en la provincia china de Sichuan provocó al menos 186 muertos y más de 11.000 heridos. Y en México, en 2016, una explosión en un complejo petroquímico en Veracruz dejó 32 fallecidos.

Pero el 20 de abril también ha registrado episodios políticos y culturales de relevancia. En 1808, nació Charles Louis Napoleón Bonaparte, futuro Napoleón III de Francia. En 1871, Estados Unidos aprobó una ley de derechos civiles que suprimió al Ku Klux Klan. En 1992, el estadio de Wembley acogió el tributo a Freddie Mercury, un concierto histórico que reunió a Queen con artistas como David Bowie, Elton John, George Michael y Metallica, y que además sirvió para impulsar la conciencia sobre el sida.

La efemérides además recopila errores trágicos y gestos de propaganda. En 2001, en la Amazonía peruana, la Fuerza Aérea del Perú derribó por equivocación una avioneta con una familia de evangélicos estadounidenses a bordo, en un episodio que dejó una mujer y su bebé muertos. Y en 1938, en Alemania, un empresario nazi creó la llamada Esvástica del Bosque como obsequio para Hitler en su cumpleaños número 49.

El 20 de abril de 2026 no será recordado solo por un tiroteo. Se sumará a una larga lista de eventos en los que la historia volvió a mostrar su capacidad de reunir, en un mismo día, el duelo, la política, la guerra y la memoria. Teotihuacán, esta vez, quedó inscrito en esa cronología dolorosa.