Teotihuacán reabrirá al público dos días después del tiroteo contra turistas

La zona arqueológica de Teotihuacán y los museos que se encuentran en ella reabrirán al público este 22 de abril, según un comunicado del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). Esto ocurre después del tiroteo del lunes, que dejó dos muertos -una turista canadiense y el propio atacante-, así como 13 personas heridas. En el boletín se menciona que el sitio patrimonial regresa a sus actividades y horarios habituales, de 8.00 a 17.00, acompañado de un protocolo de seguridad coordinado por la Guardia Nacional y autoridades de las tres órdenes del Gobierno. También informa que el ascenso a la pirámide de la Luna, que se había reactivado apenas hace un año, permanecerá cerrado hasta nuevo aviso. Los peritos forenses aún estaban desplegados en esa área este martes.

La joya arqueológica más cercana a la capital mexicana fue escenario hace apenas un día del macabro ataque de Julio César Jasso Ramírez, de 27 años, quien abrió fuego desde la pirámide de la Luna contra cientos de turistas que visitaban el lugar, haciéndose eco de la matanza de Columbine. Este martes, en la conferencia matutina del Gobierno de México, la presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó la seguridad en el lugar y se planteó por qué que el agresor pudo entrar con un arma. No obstante, recalcó este episodio de violencia era un “hecho aislado” y que tomarían “las medidas pertinentes”. “Todos sabemos que no habíamos presenciado algo así en México. Es la primera vez que ocurre”, ha subrayado. Horas antes de anunciarse la fecha de reapertura del complejo prehispánico, la mandataria admitió que llevaría su tiempo poner arcos de rayos x y que implementar medidas de seguridad más estrictas “no es de un día para otro”.

De los 13 heridos, siete tuvieron lesiones por arma de fuego y otros seis por laceraciones al intentar resguardarse o al caer de la pirámide. Tres de los heridos son colombianos, uno canadiense, uno ruso, dos brasileños y seis estadounidenses, entre ellos, dos menores de edad. Seis ya fueron dados de alta y siete continúan hospitalizados, entre ellos un niño colombiano que recibió dos balas en la pierna.