Sheinbaum revela que los agentes de EE UU muertos en Chihuahua estaban en una misión: “Hay que ver si se violó la Constitución”

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha afirmado este martes en su conferencia mañanera que los dos agentes de Estados Unidos muertos en Chihuahua estaban en una misión junto al Gobierno estatal: “Estamos investigando lo que estaban haciendo estas personas y de qué agencia son. Hasta ahora la información que tenemos nosotros es que sí estaban trabajando conjuntamente, entonces tiene que hacerse toda la investigación por parte de la Fiscalía para saber si se violó la Constitución y la ley de Seguridad Nacional”. Esta revelación de la mandataria contradice la versión del fiscal estatal, César Jáuregui, que el lunes insistió en que los agentes estaban dando un curso de manejo de drones, destinado a capacitar a la Agencia Estatal de Investigación, pero que fue a seis horas de la zona donde se desarrolló un operativo para desmantelar uno de los narcolaboratorios más grandes de México. Tanto The Washington Post como The New York Times han informado que los dos fallecidos eran oficiales de la CIA, la agencia de inteligencia de Estados Unidos.

Los agentes murieron en la madrugada del domingo al caer su vehículo por un barranco de 200 metros, en la localidad de Morelos, en la sierra de Chihuahua. Dentro del coche viajaban también el director de la Agencia Estatal de Investigación, Pedro Román Oseguera Cervantes, y Manuel Genaro Méndez, otro elemento de la dependencia estatal. Ninguno sobrevivió al accidente. La tragedia se convirtió muy rápido en un nuevo frente sobre la injerencia de Estados Unidos en México, uno de los temas más sensibles de la relación bilateral tras el regreso a Donald Trump a la Casa Blanca.

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