Ir al contenido
_
_
_
_
México
Agentes en Chihuahua

Sheinbaum revela que los agentes de EE UU muertos en Chihuahua estaban en una misión: “Hay que ver si se violó la Constitución”

La presidenta de México contradice la versión del fiscal estatal que apuntó que los dos elementos estaban dando un curso de manejo de drones. ‘The Washington Post’ afirma que eran oficiales de la CIA

Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional, este martes.Sáshenka Gutiérrez (EFE)
Beatriz Guillén
Beatriz Guillén
México -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha afirmado este martes en su conferencia mañanera que los dos agentes de Estados Unidos muertos en Chihuahua estaban en una misión junto al Gobierno estatal: “Estamos investigando lo que estaban haciendo estas personas y de qué agencia son. Hasta ahora la información que tenemos nosotros es que sí estaban trabajando conjuntamente, entonces tiene que hacerse toda la investigación por parte de la Fiscalía para saber si se violó la Constitución y la ley de Seguridad Nacional”. Esta revelación de la mandataria contradice la versión del fiscal estatal, César Jáuregui, que el lunes insistió en que los agentes estaban dando un curso de manejo de drones, destinado a capacitar a la Agencia Estatal de Investigación, pero que fue a seis horas de la zona donde se desarrolló un operativo para desmantelar uno de los narcolaboratorios más grandes de México. Tanto The Washington Post como The New York Times han informado que los dos fallecidos eran oficiales de la CIA, la agencia de inteligencia de Estados Unidos.

Los agentes murieron en la madrugada del domingo al caer su vehículo por un barranco de 200 metros, en la localidad de Morelos, en la sierra de Chihuahua. Dentro del coche viajaban también el director de la Agencia Estatal de Investigación, Pedro Román Oseguera Cervantes, y Manuel Genaro Méndez, otro elemento de la dependencia estatal. Ninguno sobrevivió al accidente. La tragedia se convirtió muy rápido en un nuevo frente sobre la injerencia de Estados Unidos en México, uno de los temas más sensibles de la relación bilateral tras el regreso a Donald Trump a la Casa Blanca.

Noticia en desarrollo...

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Archivado En

_
Recomendaciones EL PAÍS
Francés online
cursosingles
Mejora tu francés con una Learning Serie.
cursosingles
Episodios diarios, culturales y personalizados.
cursosingles
Evaluación de nivel y certificado pedagógico al acabar la formación.
cursosingles
Prueba 7 días gratis y sin compromiso.
Recomendaciones EL PAÍS
Francés online
cursosingles
Mejora tu francés con una Learning Serie.
cursosingles
Episodios diarios, culturales y personalizados.
cursosingles
Evaluación de nivel y certificado pedagógico al acabar la formación.
cursosingles
Prueba 7 días gratis y sin compromiso.
_
_