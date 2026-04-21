Morena está a las puertas de controlar el INE: la cercanía al oficialismo predomina entre los 15 finalistas a consejeros

El comité técnico de evaluación entregó a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados tres quintetas de las que surgirán las tres nuevas autoridades electorales

Morena se prepara para nombrar a tres nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral afines al régimen, luego de un proceso opaco e intervenido por el Gobierno. La designación se hará este martes en el pleno de la Cámara de Diputados, a partir de tres listas de finalistas eleboradas por el comité técnico de evaluación, un grupo encargado de calificar y filtrar a los casi 400 aspirantes que se inscribieron en el concurso.

Las tres quintetas fueron entregadas anoche a la Junta de Coordinación Política, donde confluyen los coordinadores de los seis partidos con representación en la Cámara de Diputados. En esas listas predominan los perfiles cercanos al oficialismo, con nombres como el de Arturo Chávez, actual director de Talleres Gráficos de México, y Bernardo Valle, asesor de la Secretaría de Gobernación en el pasado proceso de reforma electoral. Ambos funcionarios destacan por su cercanía a la presidenta Claudia Sheinbaum y su afinidad con la Cuarta Transformación. Además, la lista de finalistas incluye a Alejandra Tello Mendoza, funcionaria de la Escuela Judicial Electoral y asesora del magistrado Felipe de la Mata.

En la lista de varones, además de Arturo Chávez, el comité técnico colocó a cuatro funcionarios electorales oriundos de entidades gobernadas por Morena: Armando Xavier Maldonado Acosta, director jurídico del Instituto Electoral de Tabasco; Juan Manuel Guerrero Jiménez, titular de enlace con el Servicio Profesional Electoral del Instituto Estatal de Tamaulipas; Daniel Preciado Temiquel, magistrado del Tribunal Electoral de Guerrero, y Armando Hernández Cruz, exfuncionario del Tribunal Electoral y del Instituto Electoral de la Ciudad de México y excandidato en la pasada elección judicial.

Arturo Chávez, llega a la Cámara de Diputados, el 15 de abril. Daniel Augusto (Cuartoscuro)

En la lista mixta, el comité colocó al exconsejero electoral de la Ciudad de México Bernardo Valle Monroy, asesor en la Secretaría de Gobernación, y también puso a cuatro funcionarios electorales locales: Armando Ambriz Hernández, actual presidente del Tribunal Electoral de la CDMX; Claudia Diaz Tablada, expresidenta del Tribunal Electoral de Veracruz; Silvia Guadalupe Bustos Vásquez, consejera del Instituto Electoral de Jalisco, y Frida Denisse Gómez Puga, exconsejera electoral de Tamaulipas y actual titular del Órgano Interno de Control en el mismo instituto electoral tamaulipeco, nombrada por la mayoría morenista en el Congreso estatal.

En la lista de mujeres destaca el nombre de Alejandra Tello Mendoza, jefa de investigación de la Escuela Judicial del Tribunal Elctoral, asesora del magistrado Felipe de la Mata y coautora de un reciente estudio que defiende la legalidad de la elección judicial frente a las críticas hechas por especialistas y opositores a la 4T. Además de ella, en la misma lógica de las otras quintetas, el comité colocó a cuatro funcionarias electorales locales: Blanca Yassahara Cruz García, presidenta del Instituto Electoral de Puebla; Laura Daniella Duran Ceja, consejera electoral del Estado de México; María Magdalena Vila Domínguez, exconsejera presidenta del Instituto Electoral de Chiapas, y Miriam Guadalupe Hinojosa Dieck, exconsejera electoral de Nuevo León.

La Junta de Coordinación Política, presidida por el morenista Ricardo Monreal, está citada hoy para tratar de construir un acuerdo en torno a tres personas, una por quinteta, cuyo nombramiento sería puesto a votación en el pleno de la Cámara de Diputados este mismo día. La oposición ha denunciado dados cargados en este proceso, que ha destacado por su opacidad y por la intervención del Gobierno federal en el comité técnico de evaluación, cuyo secretario técnico, Iván Mendoza, es asesor de la Secretaría de Gobernación. Además, se ha denunciado que personajes como Arturo Chávez y Bernardo Valle obtuvieron calificaciones casi perfectas (99 aciertos de 100) en un examen de conocimientos sobre el que ha recaído la sospecha de que fue filtrado a ciertos aspirantes.

La oposición manifestó anoche su extrañeza por la presencia de Arturo Chávez, Bernardo Valle y Alejandra Tello, presuntos favoritos del régimen, en tres quintetas diferentes, lo que les allanaría el camino hacia el Consejo General del INE. “Lo que impera es un ambiente de que fue la afinidad al partido en el poder y a los perfiles cómodos los que inequívocamente están en las listas. Casualmente, hay uno en cada quinteta”, ha dicho el coordinador panista Elías Lixa. “El PRI votará en contra de la farsa”, ha anticipado el coordinador de los diputados del PRI, Rubén Moreira.

El nombramiento de estos tres consejeros, que permanecerán en el INE nueve años, hasta 2035, requiere mayoría calificada de los diputados presentes. Pero basta con que Morena llegue a un acuerdo con sus aliados del Verde y el PT para sacarlo adelante. Anoche, como una señal que anticipa dicho acuerdo, Ricardo Monreal compareció ante los medios de comunicación acompañado de los coordinadores Carlos Puente, del Verde, y Reginaldo Sandoval, del PT.