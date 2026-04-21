El PAN denuncia en la Fiscalía y pide una investigación por el uso que hizo el hijo de Ebrard de la residencia oficial en Londres

La bancada del PAN en el Congreso mexicano ha llevado al terreno judicial un caso que mezcla diplomacia, recursos públicos y privilegios familiares. El diputado panista Marcelo Torres Cofiño ha presentado este lunes una denuncia de hechos ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de Marcelo Ebrard Casaubón por el presunto uso indebido de la residencia oficial de la Embajada de México en el Reino Unido durante su gestión como titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). El recurso llega días después de que EL PAÍS publicara que Marcelo Patrick Ebrard Ramos, hijo del hoy secretario de Economía, —incluido en la denuncia— vivió en la sede diplomática al menos ocho meses con cargo al erario.

La acusación, extensiva a la exembajadora Josefa González Blanco Ortiz Mena, apunta a posibles delitos mayores como ejercicio ilícito del servicio público, abuso de autoridad, peculado y uso indebido de atribuciones. En paralelo, la agrupación de derecha ha presentado una denuncia administrativa ante la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno por conductas que podrían resultar en faltas graves, como tráfico de influencias y uso indebido de recursos públicos.

El centro del señalamiento apunta que el hijo del entonces titular de la SRE se alojó durante meses en la residencia oficial diplomática en Londres sin desempeñar cargo alguno que justificara su estancia. Durante ese periodo, sostiene la denuncia, habría hecho uso de instalaciones y servicios financiados con recursos públicos del Estado mexicano. “Estamos frente a hechos que no pueden normalizarse. El uso de bienes públicos para beneficio personal o familiar es una falta grave y, de confirmarse, un delito que debe sancionarse”, ha soltado el legislador panista, durante la presentación de la denuncia. El diputado ha sostenido que no se trata de un diferendo político, sino de una exigencia de legalidad: “Los recursos del Estado son de las y los mexicanos, no de los funcionarios ni de sus familias”.

Denuncia en contra de Marcelo Ebrard. CEDIDA

En el escrito, se solicita a la FGR efectuar una serie de diligencias que incluyen la comparecencia de los implicados, el requerimiento de información a la cancillería y a la Embajada en Reino Unido, así como la obtención de registros administrativos, bitácoras y documentación interna que permita reconstruir el uso de la residencia oficial durante el periodo cuestionado.

El asunto ha derivado de la investigación periodística de este diario reveló los detalles de la prolongada estancia de Ebrard Ramos en la residencia diplomática en Londres, el invitado que más tiempo permaneció en ese inmueble entre 2021 y 2022 cuando su padre era cabeza de la cancillería. El panista ha mencionado que en octubre, durante la comparecencia de Ebrard ante la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, con motivo de la glosa del primer informe de Gobierno, hubo legisladores que plantearon cuestionamientos sobre este tema sin que obtuvieran contestación por parte del funcionario. “La falta de respuesta no solo representa una omisión política, sino una falta de respeto al ejercicio de control parlamentario”, ha añadido. El desenlace dependerá ahora del trabajo de la Fiscalía y de las instancias del Gobierno encargadas de vigilar y depurar los excesos en el ejercicio del servicio público.