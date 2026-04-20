‘The Love That Remains’, un retrato surrealista y tragicómico de una familia fracturada

La película islandesa ha sido anunciada como la ganadora del Latin American Critics’ Award for European Films, premio que fue recibido por el actor Sverrir Gudnason en el marco del Festival de Cine en Guadalajara

The Love That Remains presenta un retrato íntimo de una familia a lo largo de un año, mientras los padres enfrentan una separación marcada por recuerdos compartidos y vínculos emocionales que persisten. Con momentos sensibles y profundamente humanos, la historia explora la transformación del amor, la fragilidad de las relaciones y la búsqueda de equilibrio en medio del cambio. Con el paso de las estaciones como telón de fondo, construye una reflexión sobre la pérdida, la comunicación y los lazos que quedan incluso en la distancia. En el marco del Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG), el filme nórdico ha sido anunciado como el ganador del Latin American Critic’s Award for European Films, premio que fue recogido por el actor Sverrir Gudnason en representación del director Hlynur Pálmason y del equipo de la película.

Gudnason llegó a Guadalajara solo para recibir el premio. Admite, con pesar, que no le alcanzó el tiempo para poder ver alguna de las películas que forman parte de la muestra, ya que se encuentra filmando otra cinta en Suecia. Cuenta que lo que más le atrajo de The Love That Remains (cuya traducción al español sería El amor que permanece) es poder trabajar con Pálmason, ya que considera que hace proyectos “muy interesantes” y que no se han visto antes. El realizador islandés es considerado un cineasta excepcionalmente talentoso y aclamado, a menudo descrito como el “príncipe del cine independiente”, así como una voz original y fascinante en el cine contemporáneo.

Gudnason (Lund –Suecia–, 47 años) ofrece una interpretación sólida y sutil como Magnús, un pescador y marinero que atraviesa una lenta separación. El actor se mete en la piel de un padre y esposo devoto, pero distante, aportando calidez y una tranquila perseverancia a un papel matizado que trata sobre el amor que se desvanece, más que sobre un conflicto dramático. “Es un poco perdedor y no se siente realmente integrado en su familia. Se siente como si lo estuvieran apartando de ella y tampoco se siente a gusto con sus compañeros de trabajo en el barco pesquero. Así que está como en un limbo triste. He interpretado personajes tristes antes, pero hay algo en él que hace que, aunque es buena persona, quieras que triunfe, pero no lo consigue”, afirma el actor sueco en la sala de conferencias de la Cineteca.

Una escena de la película. CEDIDA

The Love That Remains se impuso a otros tres filmes que resultaron finalistas: Father, de Tereza Nvotová (Eslovaquia); Sound of Falling de Mascha Schilinski (Alemania); y Los domingos, de Alauda Ruiz de Azúa (España), que se hizo con cinco galardones en la última edición de los Premios Goya, incluyendo el de Mejor película.

Después de una ruptura, normalmente en las películas se ven platos estrellándose contra la pared y portazos. Se ven peleas y conflictos; eso es una ruptura. Pero esto también es una ruptura, y es posible coexistir incluso si se ha perdido la chispa romántica en la relación. Así que creo que esta película simplemente muestra cómo, incluso después de perder el amor romántico, puede quedar algo de amor, algo diferente.

La película que representó a Islandia en los Oscar, pero no alcanzó el corte de los cinco finalistas en su última edición, pone la lupa en temas como el amor, la pérdida y la separación agridulce de una pareja. Se enfoca en cómo un matrimonio se desmantela silenciosamente, explorando el afecto persistente, la desintegración familiar y la resistencia emocional a través de un retrato impresionista de una familia que atraviesa un divorcio.

“Tras una ruptura, normalmente en las películas se ven platos estrellándose contra la pared y portazos. Se ven peleas y conflictos; eso es una ruptura. Pero lo que se ve en The Love That Remains también es una separación, y es posible coexistir incluso si se ha perdido la chispa romántica en la relación. Creo que esta película muestra cómo, incluso después de perder el amor romántico, puede quedar un amor diferente", afirma el actor.

Gudnason considera que la película presenta el amor como algo que puede ser resistente y frágil a la vez, pero también algo cambiante. “El amor, aunque lo tengas y lo entiendas, siempre puede transformarse en otro tipo de amor. Pero sigue siendo amor. Y creo que eso sucede en muchas relaciones, que empiezan siendo muy apasionadas, románticas, pero luego se convierten en amistad. Eso también es un amor profundo”, complementa.

Tras su paso por el FICG, la película tiene prevista su estreno comercial en el resto del país durante el mes de julio. El Latin American Critics’ Award for European Films fue creado en 2024 con el objetivo de fortalecer la visibilidad del cine europeo en la región y destacar el papel fundamental de la crítica cinematográfica en la promoción del cine de autor y el diálogo cultural entre territorios. En ediciones anteriores, han sido reconocidas Sorda (2025), de Eva Libertad, y The Teachers’ Lounge (2024), de İlker Çatak.