Mueren dos funcionarios mexicanos y dos de Estados Unidos en un accidente de tráfico al regresar de un operativo en Chihuahua

El vehículo en el que viajaban cayó por un barranco cuando volvían de desmantelar dos laboratorios clandestinos en el sur del Estado; los estadounidenses eran oficiales instructores que estaban realizando labores de entrenamiento y asesoramiento

Cuatro personas, dos trabajadores de la Embajada de Estados Unidos y dos de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, han muerto este domingo cuando volvían de un operativo de destrucción de laboratorios clandestinos en el sur del Estado. De acuerdo con la información disponible, los estadounidenses eran “dos oficiales instructores”, mientras que los mexicanos eran el director de la Agencia Estatal de Investigación, Pedro Román Oseguera Cervantes, y el agente Manuel Genaro Méndez Montes. El vehículo en el que viajaban se despeñó por un barranco.

En una rueda de prensa, el fiscal general de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, informó de que el accidente ocurrió a las dos de la madrugada. El vehículo en el que viajaban lideraba un convoy de cinco unidades y, aparentemente, derrapó y cayó por un barranco. Los estadounidenses estaban haciendo “labores de entrenamiento, asesoramiento y cursos en el intercambio habitual”, según dijo el fiscal, y volvían de un operativo coordinado entre la Fiscalía y la Secretaría de la Defensa en el sur del Estado, en el que destruyeron dos “laboratorios para la producción de drogas sintéticas”.

El embajador de Estados Unidos, Ronald Johnson, ha lamentado el accidente en sus cuentas de redes sociales. En su mensaje resaltó los riesgos a los que se enfrentan los agentes de seguridad. “Esta tragedia es un solemne recordatorio de los riesgos que enfrentan los funcionarios mexicanos y estadounidenses dedicados a proteger a nuestras comunidades, y fortalece nuestra determinación de continuar su misión y avanzar en nuestro compromiso compartido con la seguridad y la justicia, para proteger a nuestra gente”, ha escrito.