Estados Unidos restringe las visas de 75 personas con nexos familiares y de negocios con el Cartel de Sinaloa

Un nuevo golpe para combatir el narcotráfico ha sido anunciado este lunes desde Estados Unidos. El Departamento de Estado ha informado sobre restricciones de visa a 75 personas vinculadas al Cartel de Sinaloa. De acuerdo con el Gobierno, la orden afecta a narcotraficantes, sus familiares y personas asociadas con sus negocios y, además de la prohibición de la entrada a ese país, servirá como “disuasor” de actividades ilícitas. La medida forma parte de la estrategia de la administración de Donald Trump en contra de los grupos criminales, a quienes el año pasado designó como grupos terroristas.

A través de una publicación en redes, Marco Rubio, secretario de Estado, ha resaltado que la acción contribuye a que Estados Unidos y la región sean “más seguras y más fuertes”. “El Departamento de Estado continuará protegiendo a los estadounidenses de los peligrosos narcoterroristas y las mortales drogas”, escribió. En el comunicado, el Gobierno estadounidense ha advertido que el Cartel de Sinaloa está vinculado con el tráfico de fentanilo, que ha sido catalogada por el presidente Donald Trump como arma de destrucción masiva. “El presidente Trump está utilizando todo el poder de Estados Unidos para erradicar los carteles narcoterroristas que operan en nuestro hemisferio”, reza el documento.

El anuncio de este lunes llega apenas una semana después de que se conocieran sanciones en contra de dos casinos y tres personas vinculadas con el Cartel del Noreste en Tamaulipas. El departamento del Tesoro, a través de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), congeló los bienes y las propiedades de Juan Pablo Penilla Rodríguez, Jesús Raymundo Ramos Vázquez y Eduardo Javier Islas Valdez, alias Crosty.

Los casinos Tamaulipas Centenario y Diamante, operados por la Comercializadora y Arrendadora de México S.A. de C.V., también resultaron afectados por sus presuntos vínculos con actividades ilícitas como el tráfico de fentanilo, de personas, el blanqueo de dinero y la extorsión. Los señalamientos de la OFAC incluyeron también a Raymundo Ramos, un polémico activista y director de una organización de derechos humanos. Ramos es conocido por haber denunciado casos de graves abusos y violaciones a derechos humanos cometidos por el Ejército mexicano.

En agosto del año pasado, la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) anunció un supuesto gran golpe en contra del mismo grupo. En esa ocasión, un operativo terminó con el arresto de 617 personas y más de 19 toneladas de drogas incautadas en distintos países, según las autoridades estadounidenses. Sin embargo, una investigación del equipo de Spotlight de The Boston Globe encontró después que muchos de los objetivos de la DEA en Nueva Inglaterra que fueron detenidos eran -en realidad- adictos, y no personas narcotraficantes de alto rango, como se había mantenido en un principio.