Un duelo mítico de jubilados del balón: Ronaldinho, Rafa Márquez, Kaká y Borgetti regresan al Estadio Azteca

El frenesí por el Mundial empieza a latir fuerte en México. Tras la reapertura del Estadio Azteca, los mexicanos han comenzado a envolverse en el manto mundialista pese a las obras de remodelación que asfixian el transporte público y algunas vialidades de la capital mexicana. Este domingo, en el máximo templo del fútbol mundial, habrá un encuentro amistoso entre las leyendas de Brasil contra las de México (17.00 horas), un homenaje al propio fútbol y a las laureadas carreras de los jugadores. Los pies que más atraen son los de Ronaldinho, representante por excelencia del jogo bonito, que aún en su retiro es capaz de humillar a quien se atreva quitarle el balón.

Del lado mexicano estarán presentes Rafael Márquez, actual auxiliar de la selección mexicana; Andrés Guardado, recién retirado; Jared Borgetti, uno de los mejores goleadores mexicanos; Oribe Peralta, el futbolista que con goles se colgó la medalla de oro en unos Juegos Olímpicos; Cuauhtémoc Blanco, reconvertido en político, Carlos Salcido, el lateral izquierdo que abrió paso en el PSV Eindhoven y Pável Pardo, figura del América y campeón en el Stuttgart. A ellos se suman los porteros Oswaldo Sánchez y Jesús Corona. La lista la completan Braulio Luna, Francisco Palencia, Ricardo Osorio, Luis Roberto Alves, Ramón Morales, Gerardo Torrado, Francisco Maza Rodríguez, Antonio Naelson, Luis Hernández, Adolfo Bautista y Miguel Layún. Todos serán dirigidos por Miguel Piojo Herrera, exseleccionador.

La nómina brasileña está bien guiada por la sonrisa más sincera del fútbol, Ronaldinho. El gran futbolista brasileño, además, disfruta estos días de haber estrenado una docuserie sobre su vida en Netflix. El que portara el 10 en el Barcelona vuelve al Estadio Azteca 11 años después de que las tribunas se rindieran ante él al anotar dos goles, humillar a sus rivales del América y divertirse en la cancha con el uniforme del Querétaro. Fue un fugaz homenaje a la magia que dejó también Pelé en 1970.

Rafael Márquez celebra un gol con Ronaldinho y Xavi en 2004. Denis Doyle (Getty Images)

Entre los brasileños convocados están además Adriano, el futbolista que decidió ser feliz en las favelas; Marcelo, multicampeón con el Real Madrid; Kaká, estrella del AC Milan; Edmilson, ganador de la Champions League con el Barcelona; Lúcio, defensa brasileño que despuntó en el Inter y en el Bayern Múnich y Julio César, histórico guardameta del Inter que tuvo que afrontar la goleada 7-0 frente a Alemania en el Mundial de 2014.

Durante este año mundialista, se organizaron otros dos partidos de grandes figuras del fútbol. En enero pasado, el equipo mexicano de leyendas jugó contra las de la FIFA en el Estadio del Monterrey, con triunfo para los locales. En aquella ocasión la cancha tuvo que acortarse para que el juego fuera más fluido. Unos días más tarde, en Morelia, jugaron las celebridades del extinto Monarcas para jugar contra Rafa Márquez y otros exjugadores del Barcelona. A inicios de marzo, en Guadalajara, el equipo legendario del Barcelona jugó contra su similar del Real Madrid en el campo de las Chivas.

El partido de leyendas supone la cuarta prueba que tendrá el renovado Estadio Azteca. El recinto fue reabierto el 28 de marzo con un amistoso entre México y Portugal que estuvo casi repleto en las tribunas, aunque con grúas y sin estacionamiento. Después fue un América-Cruz Azul, uno de los clásicos de Ciudad de México, el 11 de abril con más huecos en las tribunas y con un cobro de más de 1.000 pesos a los aficionados que querían un lugar para estacionar su auto. La más reciente actividad del campo fue un América-Nashville, partido de la Liga de Campeones de la Concacaf, con menos aficionados al jugarse en un martes por la noche.