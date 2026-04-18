La Federación Mexicana de Fútbol sanciona al director técnico de Mazatlán por sus comentarios machistas sobre la árbitra Katia Itzel García

Las palabras misóginas que se le escucharon decir al director técnico del Club Mazatlán FC en la cancha el pasado domingo antes de ser expulsado le han salido caras. La Federación Mexicana de Fútbol ha informado en un comunicado este viernes que ha decidido sancionar a Sergio Bueno con una multa económica y horas dedicadas a labores sociales para promover la equidad de género, además de un partido de suspensión durante la Jornada 15 de la Liga MX. El hombre se refirió a la árbitra Katia Iztel García —elegida para representar a México en el arbitraje del Mundial— mientras moderaba el encuentro entre Pumas y Mazatlán. “Ahora resulta que una mujer quiere venir a demostrar que tiene huevos”, profirió el técnico al entrar al vestuario después de que García lo expulsara del césped.

El organismo de fútbol nacional ha determinado que Bueno ha incurrido en una “conducta impropia” que incumple los protocolos y reglamentos vigentes. Además de la sanción económica, la suspensión y la laboral social, se le ha advertido para que mejore su conducta en el futuro dentro de los valores respeto, inclusión y equidad en el fútbol mexicano. La federación no ha hecho público ni el monto de la multa ni la cantidad de tiempo que Bueno deberá hacer de trabajo social.

La frase que desencadenó la sanción fue oída por la fotógrafa mexicana Eloísa Sánchez, quien denunció la agresión en la red social X. Manuel Velásquez, periodista gráfico para la agencia Getty, lo confirmó como testigo. “Lo que gritó Sergio Bueno a la árbitra fue escuchado no solo por una reportera gráfica, sino por la mayoría de fotógrafos que estaban cerca de la acción. No solo fue una persona, como quieren darlo a saber, en forma tergiversada y tendenciosa, algunos comunicadores. Nuestra compañera Gina Sánchez también lo escuchó y reportó“, escribió en X René Tovar, director editorial de Récord.

García ha asegurado que ella no oyó el comentario, pero que el reglamento de fútbol explica claramente que ningún entrenador puede acercarse, al medio tiempo o al finalizar el partido, para cuestionar una decisión arbitral, por lo que decidió expulsar al técnico de la cancha antes de que él dijera esa frase. La mujer será la primera mexicana en la historia en moderar la Copa del Mundo como árbitra central, tras superar las pruebas físicas de alto rendimiento, conocimientos técnicos y una observación de la FIFA durante tres años en torneos nacionales e internacionales para conseguirlo. Sin embargo, la ola de ataques misóginos en redes y los comentarios machistas no han tardado en aparecer, siendo el del pasado domingo el más público de ellos.