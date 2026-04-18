José Ramón Fernández: “Me preocupa que Televisa siga dirigiendo el rumbo del fútbol mexicano”

El periodista presenta ‘El Protagonista’, un libro de memorias que recorre más de medio siglo de polémicas, la evolución del fútbol y de la televisión en México

Si quieres recibir el boletín Ola Mundial a tu correo electrónico puedes pinchar aquí.

José Ramón Fernández (Puebla, 80 años) no es polémico. Es superpolémico. Así se describe a sí mismo quien ha dedicado los últimos 54 años de su vida al periodismo deportivo y las mesas de análisis. Esta semana ha presentado El Protagonista (Grijalbo, 2025), un compilado de anécdotas que solo puede contar alguien que ha cubierto 13 Juegos Olímpicos, 12 Copas del Mundo y ha narrado 3.500 partidos de fútbol. Fernández ha conocido a los atletas mexicanos más importantes de los últimos tiempos, ha narrado junto a Pelé y César Luis Menotti, ha formado nuevas generaciones de periodistas y ha hablado abiertamente de la competencia entre las principales televisoras del país. En su viaje al pasado, sin tapujos, hace apuntes de distintos personajes desde futbolistas como Maradona, hasta empresarios como Emilio Azcárraga y Carlos Slim, y deportistas de todo tipo. Padre del antiamericanismo y del periodismo polémico, en entrevista con EL PAÍS repasa su legado en los programas nocturnos y evalúa al fútbol y la televisión mexicana actual.

Pregunta. Hace unos días cumplió 80 años, ¿cómo se siente en este momento de su vida?

Respuesta. 80 años es una vida. No sé descansar, lamentablemente, y eso me duele por mis hijos. Pero uno se acostumbra a trabajar, trabajar, y trabajar. Ahora mismo, en ESPN, hacemos Fútbol Picante y salgo a las 12 de la noche. Pero es parte de mi vida. Yo he trabajado mucho siempre.

P. De su escuela han salido aprendices como Luis García o Christian Martinoli, que adoptaron su estilo frontal. ¿Cómo define hoy ese legado?

R. Yo siempre fui frontal, directo. Me creé muchos problemas, pero así fue mi estilo. En la época en que yo empecé en televisión teníamos enfrente un monopolio muy poderoso que tenía cuatro canales de televisión. Trabajábamos en el Canal 13, que era de Gobierno, hasta que llegó la iniciativa privada con TV Azteca. Aun con poco presupuesto íbamos a Mundiales y Juegos Olímpicos. Mi primera entrevista la recuerdo con mucho cariño: fue en Montreal a Nadia Comaneci. No teníamos derechos. Pertenecíamos a la OTI, que es la Organización de Televisión Iberoamericana y nos costó mucho trabajo entrar porque la manejaba Televisa.

José Ramón Fernández comentarista deportivo. Rodrigo Oropeza

P. ¿Qué ha cambiado hoy en esa batalla mediática?

R. Se tranquilizó cuando Azteca consiguió transmitir a la selección nacional, que era la lucha. En el momento en que Televisa cede y da el 50%, cada quien produce lo que quiera. Ahí bajó un poco. Televisa tiene los derechos de los Mundiales de por vida, a pesar de que están siendo investigados con el famoso Watergate de la FIFA [una trama de sobornos a funcionarios de la FIFA, investigada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, entre las que aparece Grupo Televisa para obtener los derechos de los partidos de la Copa Mundial en distintas ediciones].

P. Ahora que los programas de debate están de moda, ¿le gusta el rumbo que han tomado?

R. No. Se copian, gritan. Nosotros debatíamos con respeto y ahora unos gritan más que otros, o crean personajes raros para poder hablar muy bien del América. Nosotros jamás pegamos un grito y había una educación. Hoy las mesas son hablar todos al mismo tiempo. Terribles.

P. Dijo que los exfutbolistas no deberían ser analistas deportivos, ¿por qué piensa eso?

R. Sí pueden ser analistas deportivos, pero solo aparecen cuando viene un Mundial. Durante el recorrido se van a buscar ser entrenadores. Siempre dicen: “Yo jugué, tú no jugaste.” Sí, estoy de acuerdo. Yo estaba estudiando mientras ellos jugaban.

P. En su libro cuenta que incluyeron a una reportera en el equipo Los Protagonistas cuando no era algo habitual. ¿Cómo ha cambiado el papel de las mujeres en el periodismo deportivo?

R. Mucho. Están en mesas de debate, narran partidos, reportean. Están muy bien preparadas. Su presencia te evita ser grosero. Es decir, tienes que ser muy inteligente porque la mujer ha sufrido mucho con el problema del género. Hoy se han levantado y compiten.

P. ¿Qué piensa del caso de la árbitra Katia Itzel García?

R. Hay machismo y un poco de desprecio en ese asunto. Puede equivocarse, pero es buena árbitra. Dirigir a 22 hombres, algunos de ellos histéricos porque van perdiendo, no es fácil. Que vaya al Mundial es un avance y van a seguir saliendo más Katias.

P. Usted se ha caracterizado por denunciar la corrupción dentro y fuera del fútbol. ¿Qué ve hoy en el panorama político y deportivo?

R. Lo mismo. Yo hice un libro que se llamó El fútbol mexicano, un juego sucio (Grijalbo, 1994). Hoy diría que es supersucio. En otros países compran árbitros. Aquí Televisa manipulaba todo en beneficio del América. Y todo sigue igual. No hay independencia en el arbitraje.

P. ¿Qué le preocupa del rumbo del fútbol mexicano?

R. Que lo siga dirigiendo Televisa. Debería soltarlo, dejarlo y si tiene los derechos del Mundial, repartirlos mejor. Porque de un monopolio se convirtió en un duopolio. Tiene que repartirlo porque si no va a pasar lo de Netflix, que empezó a comprar la Copa América y van a aparecer más canales así.

La polémica no te trae amigos, te trae enemigos José Ramón Fernández, periodista deportivo.

P. ¿Qué diferencias notables observa entre los Mundiales de 1970, 1986 y ahora?

R. El del 70, el pueblo lo esperaba como mucha esperanza. Hoy es imposible que el pueblo, la gente normal, como usted, yo, o cualquiera, pueda asistir a un partido de fútbol. En el 70 yo era estudiante y pude ir a partidos en el Estadio Azteca con mi padre. Hoy eso ya no se puede hacer. Ahora aparecen plataformas de streaming como Netflix o HBO que compran eventos deportivos y no hay fútbol gratuito.

P. Habla en el libro de que la afición y los medios mexicanos suelen subestimar a los rivales. Sin hacerlo, ¿cuál es su pronóstico para la selección mexicana?

R. En el año 1978 el pronóstico era: “Le ganamos a Túnez fácil. ¿Quién es Túnez? Alemania es campeón del mundo, pero es un equipo viejo. Y Polonia no sabemos si juega bien o no". Perdimos los tres, por palizas y quedamos en el último lugar. Terrible. Hoy es lo mismo con Sudáfrica, Corea y Chequia. México sí va a calificar, va a llegar a los octavos de final, pero se puede encontrar a Inglaterra ahí, y es favorito.

P. Si tuviera que dirigir a la selección por un día…¿qué haría?

R. Llegar, saludarlos e irme. [Risas]

P. Piensa que Raúl Jiménez está sobrevalorado.

R. En México sí, en Inglaterra no tanto. Ha metido goles, pero no es de los mejores. Cuando viene a México la gente piensa que con él en el mando se puede pasar a las siguientes fases y ganar. Se piensa que es uno de los mejores centros delanteros del mundo y no lo es.

P. ¿Un jugador que no está sobrevalorado?

R. La Hormiga (Armando González). Apenas tiene 21 años, empieza a meter goles y goles. El Guadalajara tiene jugadores mexicanos y encontró la forma de buscar mexicoamericanos, que le han ayudado, y varios de ellos van a la selección nacional.

P. Después de tantos años de confrontaciones a lo largo de su carrera, ¿se ha hecho de más amigos o enemigos?

R. La polémica no te trae amigos, te trae enemigos y a los amigos es difícil encontrarlos. Tienes que escogerlos y generalmente son muy poquitos.

P. Tuvo un pleito muy mediático con David Faitelson.

R. Pasé un año muy tóxico con él porque lo invitaban a los programas de Televisa y yo le decía: “Si te invitan, ya vete, no mientas.” Y había fricción porque él quería que la agenda que manejaba Televisa se manejara en ESPN. Se fue, adiós. Lo despedimos. Se despidió. Le pusieron un cheque y dijo, “Me voy.” No pasa nada. Entró en 1989, cuando ya habían pasado el tema de los cachirules, ya había pasado varios partidos. Ya había existido protagonistas. ¿Se quiso ir? Adiós. No terminó a golpes con todos de milagro. Que haga lo que quiera. De fútbol, no sabe nada.

P. ¿Cuál fue la cobertura que más lo marcó?

R. Todas. Me marcó mucho Francia 1998 porque fue un Mundial muy espectacular.

P. Si su carrera fuera un Mundial, ¿cuál fue su fase más complicada?

R. La final.

P. ¿Algo que haría distinto?

R. Sería más agresivo todavía.