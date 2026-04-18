El exprocurador Jesús Murillo Karam se encuentra en cuidados intensivos en un hospital de Ciudad de México
El fiscal en el sexenio de Enrique Peña Nieto se encuentra en prisión domiciliaria. La justicia lo acusó en 2022 de delitos relacionados con el caso Ayotzinapa
El exprocurador federal Jesús Murillo Karam, de 78 años, se encuentra en terapia intensiva, según ha confirmado este sábado su abogado a la prensa mexicana. El priista está internado en un hospital privado al sur de la capital desde hace días, de acuerdo con el medio Nmás. Por otro lado, el diario El Universal ha publicado que el funcionario en el Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018) sufrió un derrame cerebral. Murillo Karam, fuertemente criticado por familiares y organizaciones de la sociedad civil por la investigación del caso Ayotzinapa, en el que 43 estudiantes de una escuela rural desaparecieron en el Estado de Guerrero en 2014, se encontraba en prisión domiciliaria.
En 2022 el priista fue encarcelado después de que la Fiscalía General de la República (FGR) lo acusara de desaparición forzada, tortura y obstrucción a la justicia en torno a los jóvenes. Sin embargo, dos años más tarde, un juez le concedió el beneficio de enfrentar los cargos que se le imputan desde su casa, en un barrio acomodado de Ciudad de México.
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