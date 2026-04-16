Organizaciones feministas denuncian un Congreso de Masculinidades en Jalisco por el uso irregular de recursos públicos y discursos de odio

Los colectivos exigen que el Gobierno investigue el financiamiento del evento y critican que la convocatoria atenta contra el Estado laico

Varias organizaciones de la sociedad civil, feministas y defensoras de derechos humanos han entregado en la mañana de este jueves una denuncia formal ante la Secretaría de Gobernación por las presuntas irregularidades en torno a la organización del Congreso de Masculinidades Fearless, que se celebrará del 17 al 19 de abril en un recinto religioso conocido como Santuario de los Mártires Mexicanos, en Guadalajara, Jalisco.

El evento reunirá a ponentes como el polémico psicólogo canadiense Jordan Peterson, el youtuber religioso Álvaro Quesada, el ultraderechista Eduardo Verástegui y la influencer conservadora Sarab Rey. El acto más mediático del evento incluye la presentación del exfutbolista del FC Barcelona y de la selección española Carles Puyol como ponente principal. Las entradas van de los 1.450 a los 7.490 pesos y los asistentes que pertenecen al clero o a la orden religiosa reciben un descuento de 1.000 pesos en algunas zonas, indica la página del evento.

El congreso nació, según sus organizadores, ante la preocupación de un grupo de jóvenes vinculados a misiones religiosas que aseguran haber vivido en carne propia lo que describen como “un ataque a la masculinidad”. Su propuesta, dicen, es “recuperar a los hombres virtuosos, como fueron diseñados por Dios”.

En un comunicado, diversas organizaciones por los derechos humanos han señalado que los fondos públicos no deben utilizarse para posicionar mensajes en contra de los derechos humanos o que promuevan la violencia de género. “Ningún recurso público debe destinarse a iniciativas que reproduzcan discursos de odio y narrativas que niegan los derechos y fomentan la violencia y discriminación con base en prejuicios y estereotipos de género”, señala el posicionamiento de más de 140 colectivos.

Entre las organizaciones firmantes se encuentran Católicas por el Derecho a Decidir México, Balance Promoción para el Desarrollo y Juventud A.C., Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir - Redefine México, GENDES, Equidad de Género Ciudadanía Trabajo y Familia, y la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México (Ddeser).

El pasado 27 de marzo, medios locales informaron de que el ayuntamiento de Guadalajara autorizó la “donación” de 400.000 pesos para el Congreso de Masculinidades. La polémica por el uso de recursos públicos obligó tanto al Gobierno estatal como al de Zapopan a deslindarse y retirar el patrocinio que habían comprometido previamente.

Las organizaciones señalan que el financiamiento otorgado, así como el uso de un recinto religioso considerado bien nacional, constituye una transgresión a la Constitución y a la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público. Argumentan que estas acciones implican un trato preferencial hacia una denominación religiosa y comprometen la laicidad del Estado.

Además, han aseverado que la participación de ministros de culto en el evento —entre ellos el arzobispo de Guadalajara, cardenal Francisco Robles Ortega—, así como representantes del Vaticano y sacerdotes de diversas congregaciones refuerza el carácter religioso del congreso. Las organizaciones exigen que se investigue el origen de los recursos utilizados, y que se asuma la responsabilidad del Estado de promover la igualdad de género y la no violencia contra las mujeres.

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