Perfiles cercanos al Gobierno de Sheinbaum pasan los filtros en la designación de consejeros electorales

El oficialismo muestra sus cartas en la designación de tres consejeros del Instituto Nacional Electoral. En la recta final del proceso, cuando la oposición y los especialistas se quejan de opacidad y falta de certeza jurídica, comienzan a despuntar los perfiles de personajes cercanos al Gobierno federal, al partido Morena o a los actuales titulares de los organismos electorales.

Tres personajes, que han obtenido las calificaciones más altas en el examen de conocimientos, han acaparado las sospechas entre especialistas y opositores: Arturo Chávez López, actual director de Talleres Gráficos de México, una dependencia de la Secretaría de Gobernación; Bernardo Valle, exconsejero electoral de Ciudad de México que recientemente asesoró a Pablo Gómez y a Rosa Icela Rodríguez en la comisión presidencial de la reforma electoral, y el actual consejero local César Ernesto Ramos. Sus calificaciones casi perfectas han generado acusaciones de una supuesta filtración del examen para allanarles el camino.

Arturo Chávez es un profesor universitario que en su juventud fue activista estudiantil. Inició como jefe de oficina de la secretaria de Ciencia, Rosaura Ruiz, que al igual que Chávez es considerada un cuadro cercano a la presidenta desde su época universitaria. En octubre de 2025, Sheinbaum lo nombró titular de Talleres Gráficos. Sin tener un trabajo previo en organismos electorales, ni estudios en la materia, Chávez obtuvo 99 aciertos de 100 en el examen presentado por casi 400 aspirantes.

Otro candidato con calificación casi perfecta es Bernardo Valle, a quien los partidos políticos recuerdan por sus posturas favorables a Morena en el Instituto Electoral de la Ciudad de México, y recientemente por formar parte del equipo que asesoró a la comisión presidencial de reforma electoral. Junto con él, avanza entre los mejor calificados el aún consejero local César Ernesto Ramos, quien obtuvo 98 aciertos en la prueba y que, además, ha hecho valer su supuesta condición de migrante para avanzar con mayor facilidad en el proceso.

Otros dos perfiles que han llegado a la etapa de entrevistas, que se desarrolla esta semana en la Cámara de Diputados, también se han auto adscrito a alguno de los grupos vulnerables que, por órdenes del Tribunal Electoral, tendrán facilidades para estar entre los finalistas: Roberto Carlos Félix y Juan Manuel Vázquez Barajas, ambos funcionarios de primer nivel en el actual INE, cercanos a la consejera presidenta Guadalupe Taddei, quienes pidieron ser considerados parte de la comunidad LGBTTTIQ+, y que también han obtenido calificaciones por arriba del promedio. En el proceso sigue avanzando el polémico Flavio Cienfuegos, exfuncionario del IMSS y candidato fallido de Taddei para ocupar la Secretaría Ejecutiva del INE en 2023.

Junto con el grupo de 50 hombres, han avanzado a las entrevistas 50 mujeres, luego de un filtro de idoneidad aplicado por el Comité Técnico de Evaluación nombrado por la Junta de Coordinación Política de la Cámara (Jucopo) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Dicho comité, también integrado con personajes afines a la Cuarta Transformación, es la pieza clave del proceso de designación de las tres posiciones que quedaron vacantes en el INE desde el pasado 4 de abril. El grupo entregará, el próximo 20 de abril, tres quintetas a la Jucopo (es decir, cinco nombres de finalistas por cada vacante), a partir de las cuales se tratará de construir el acuerdo para nombrar a los tres nuevos consejeros.

En el sector de 50 mujeres consideradas mejor calificadas por el Comité de Evaluación, destacan otros perfiles cercanos al oficialismo, con más de 80 aciertos en la prueba. Sobresalen los nombres de Olga Alicia Castro, actual funcionaria del INE y colaboradora cercana de Guadalupe Taddei, y Alejandra Tello, colaboradora del magistrado Felipe de la Mata, cuyo ensayo sobre la elección judicial ha sido aplaudido por senadores y diputados de Morena. También pidió ser considerada parte de un grupo vulnerable, el de personas con discapacidad, por padecer la enfermedad del Lupus.

Arlen Cabral, actual coordinadora de Asuntos Internacionales del INE; Iulisca Zircey Bautista, también funcionaria del instituto; Patricia Avendaño, actual consejera presidenta del Instituto Electoral de la Ciudad de México; Karina Vaquera, consejera del Instituto Electoral del Estado de México; y la exconsejera Diana Talavera, son otras mujeres que han avanzado a la penúltima fase del proceso y que son consideradas cercanas a la actual burocracia electoral cercana al oficialismo.

En cambio, han quedado fuera personas con experiencia electoral que han sido críticas o no alineadas al régimen, como la expresidenta el Tribunal Electoral Maricarmen Alanís o la consejera de Ciudad de México Erika Estrada, quienes sin mayor explicación han sido excluidas de la etapa de entrevistas.

La presencia de funcionarios de la Secretaría de Gobernación en los trabajos del Comité de Evaluación, y concretamente durante la aplicación del examen la semana pasada, ha levantado cuestionamientos de una posible filtración de la prueba, ante lo cual ha tenido que reaccionar la presidenta de la Cámara de Diputados, la panista Kenia López, pidiendo al Comité de Evaluación que ofrezca certeza, transparencia y una verdadera garantía democrática. “Es necesario que quien llegue al INE no esté marcado por la duda o la desconfianza”, ha declarado la panista, más como un deseo que como una instrucción, pues el proceso de designación es dirigido desde la Jucopo, donde el líder de la mayoría, Ricardo Monreal, ha negado que existan dados cargados.

La opacidad de las resoluciones del Comité de Evaluación es el principal escollo en el actual proceso, han señalado especialistas y exfuncionarios electorales. Entre ellos, el exconsejero electoral de Aguascalientes Francisco Rojas Choza lamenta que el Comité haya filtrado de 87 a 50 mujeres y de 84 a 50 hombres aplicando supuestos criterios de idoneidad y sin transparentar los puntajes asignados a cada candidato. Rojas Choza se había registrado para participar en el proceso, pero decidió desistir ante la falta de certeza en las reglas y creó un sitio para dar seguimiento a las designaciones, en el que se pueden visualizar las omisiones de la designación. “Este comité decidió no publicar resultados, únicamente nombres, algo francamente increíble. El proceso es endeble jurídicamente hablando, más allá de la percepción de opacidad que deja. La legitimidad de una designación pública no se construye con discursos, sino con evidencia, pues cada etapa debe sostener, sin dudas, los perfiles que se eligen”, ha comentado en entrevista con EL PAÍS.

Las entrevistas con las 50 mujeres y 50 hombres mejor evaluados concluyen este 15 de abril y, posteriormente, el Comité Técnico de Evaluación tendrá tres días para hacer una última evaluación y conformar las quintetas, que entregará a la Jucopo el lunes 20 de abril. Según la ley, los coordinadores parlamentarios tratarán de construir un acuerdo para proponer solo tres nombres al pleno de la Cámara de Diputados, donde los nombramientos deben aprobarse con mayoría calificada de dos terceras partes, esto es, 334 de los 500 diputados.

Morena necesitará, nuevamente, de sus aliados del Verde y el PT para conformar esa mayoría y sacar adelante los nombramientos sin tener que recurrir a un sorteo, como ocurrió en 2023 con el nombramiento de Guadalupe Taddei, cuando el oficialismo carecía de la mayoría calificada.