Las claves del caso contra Rafael Zaga Tawil: de qué está acusado y cómo fue del presunto fraude al Infonavit

Las autoridades mexicanas buscan al empresario por su supuesta participación en el saqueo de recursos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores

El empresario mexicano Rafael Zaga Tawil ha sido detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) en Florida. Zaga Tawil, junto con su hermano y su hijo, están señalados por la Fiscalía General de la República (FGR) por su presunta participación en un fraude relacionado con un contrato millonario con el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit). Aunque su detención se debe a irregularidades en su situación migratoria, el empresario enfrenta un proceso penal en México, donde es buscado por autoridades federales por su supuesta responsabilidad en el caso de la indemnización que el Infonavit pagó a su empresa tras la terminación anticipada de un contrato.

¿De qué se le acusa?

La FGR acusa al empresario y a su hijo, Elías Zaga Hanono, de delincuencia organizada y lavado de dinero por el caso Telra-Infonavit, en el que presuntamente recibieron una indemnización de 5.088 millones de pesos (294 millones de dólares) por parte de la dependencia, tras la terminación anticipada de un contrato. Las autoridades han señalado que dicha compensación económica fue resultado de un fraude presuntamente planeado por los Zaga, en complicidad con funcionarios del instituto. Teófilo Zaga Tawil, hermano de Rafael, fue detenido en 2021 por el mismo caso. Tras ingresar al Penal del Altiplano, en 2023 se determinó que podía continuar su proceso en libertad, pero portando un brazalete electrónico.

Cronología del caso

En 2014, el Infonavit firmó un contrato con la compañía Telra Realty, propiedad de los hermanos Zaga Tawil, para el desarrollo, implementación, operación y administración del Programa de Movilidad Hipotecaria (PMH), un proyecto que permitiría a los derechohabientes intercambiar, comprar, vender o rentar propiedades que se adecuaran a sus necesidades habitacionales.

El 31 de mayo de 2017, bajo la dirección de David Penchyna, el Infonavit dio por terminados de manera anticipada los convenios con Telra, lo que derivó en la firma de un contrato de transacción por 5.088 millones de pesos como indemnización por daños y perjuicios. “A juicio de Telra, la decisión de terminar los contratos obedecía a un interés del instituto por ejecutar los programas inmobiliarios y la plataforma de forma independiente a efecto de conservar las ganancias que dichos programas arrojarían una vez que se concluyera su implementación”, se lee en un portal creado en defensa del empresario.

En 2020, la FGR emitió órdenes de aprehensión por delincuencia organizada y lavado de dinero en contra de los hermanos Zaga Tawil. Las autoridades señalaron que la indemnización que el Infonavit pagó a Telra fue ilícita porque la compañía no contaba con la experiencia profesional ni la infraestructura para llevar a cabo el proyecto. Adicionalmente, se bloquearon sus cuentas bancarias por instrucciones de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Por su parte, la familia Zaga Tawil denunció amenazas por parte del entonces fiscal, Alejandro Gertz Manero, quien presuntamente afirmó en una reunión privada que usaría “toda la fuerza del Estado” en su contra si no devolvían el monto de la indemnización. Los socios de Telra, la familia El-Mann Arazi, también fueron presionados para reponer una parte del dinero, un asunto que llegó a la conferencia matutina del expresidente Andrés Manuel López Obrador, donde Gertz Manero mostró un cheque como prueba de la devolución de recursos, cuyo destino finalmente fue incierto.

Desde entonces, los empresarios se ampararon y, en una instancia, se revocaron las órdenes de aprehensión en su contra. Sin embargo, en julio de 2024, el proceso contra ellos finalmente procedió. De acuerdo con reportes, a la investigación se sumó evidencia de una presunta dispersión de recursos en el extranjero, así como la adquisición de propiedades en Estados Unidos.

El arresto en EE UU

Este lunes se dio a conocer la detención de Rafael Zaga Tawil en Florida. De acuerdo con Reforma, el empresario ingresó a Estados Unidos el 13 de marzo de 2024 por el cruce fronterizo en Hidalgo, Texas. Bajo la figura de libertad condicional por beneficio público significativo, solicitó asilo ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), lo que le permitió permanecer en el país mientras se resolvía su caso. “El Gobierno no ha ofrecido ninguna explicación de por qué una persona que fue liberada sin condiciones hace dos años ahora debe ser encarcelada”, señala la demanda de habeas corpus presentada en Miami para solicitar su liberación. Hasta ahora, las autoridades mexicanas no han confirmado si solicitarán la extradición de Zaga Tawil. En tanto, su situación migratoria se definirá en los próximos días.

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