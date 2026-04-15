La revista ‘Time’ incluye a Claudia Sheinbaum entre las 100 personas más influyentes

La presidenta de México comparte el catálogo con Sanae Takaichi, la primera mujer en ocupar el cargo de Primera Ministra de Japón, Benicio del Toro, Ralph Lauren y Benjamin Netanyahu, por mencionar algunos

La presidenta de México no pasa desapercibida para la revista Time. Tras casi año y medio desde que Claudia Sheinbaum comenzó su sexenio —el primero de una mujer en la historia del país—, la publicación le ha concedido un lugar en su lista de las 100 personas más influyentes del mundo por segundo año consecutivo. En esta también figuran la primera mujer en ocupar el cargo de Primera Ministra de Japón, Sanae Takaichi; la activista peruana Mari Luz Canaquiri Murayari; y la presidenta del Centro Nacional de Derecho Migratorio, y el Fondo para la Justicia Migratoria, Kica Matos, de origen puertorriqueño. Algunas figuras de origen latino que también han entrado al listado son los actores Benicio del Toro y Wagner Moura, y el cantante Rauw Alejandro. Nombres de peso como Ralph Lauren, Ben Stiller, Anok Yai, Kate Hudson, Zohran Mamdani y Benjamin Netanyahu, por mencionar algunos, también han sido tomados en cuenta.

Cada uno de los que aparecen en el listado tiene una descripción que remarca qué los ha hecho candidatos. Las plumas de quienes escriben las semblanzas son variadas. Por ejemplo, la gobernadora de Tokio, Yuriko Koike (quien habla sobre Sanae Takaichi); la exvicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris (Mashama Bailey); la editora en jefe de la revista Vogue, Anna Wintour (Victoria Beckham); la cantante Taylor Swift (Dakota Johnson); y la modelo y empresaria Paris Hilton (Lando Norris).

“Claudia Sheinbaum es una de las líderes más populares de la región”, escribe Ioan Grillo en el breve perfil de la presidenta. Grillo es un periodista inglés que ha enfocado su trabajo en crimen, drogas y narcotraficantes en Latinoamérica desde 2001. Grillo dice que la popularidad de Sheinbaum radica en cómo la mandataria ha manejado la presión que Donald Trump ha ejercido sobre ella desde que el republicano tomó el cargo.

“Trump, entonces presidente electo de Estados Unidos, había amenazado con imponer aranceles a México y lanzar ataques militares. Violentos narcotraficantes controlaban el tráfico de fentanilo y la trata de personas a través del Río Grande [Río Bravo]. Y sus críticos internos afirmaban que se vería eclipsada por su combativo predecesor, Andrés Manuel López Obrador. Pero la respuesta de Sheinbaum a esta avalancha fue una lección de diplomacia”, se lee.

Grillo resalta otro momento cumbre en este año y medio: el golpe del Gobierno mexicano al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, líder de la organización criminal más sanginaria de México, fue abatido el 22 de febrero de 2026, en una operación que, en principio, buscaba capturar con vida al capo. La muerte de Oseguera provocó una ola de violencia en una veintena de Estados, con bloqueos en vialidades, vehículos incendiados y 62 fallecidos. Como consecuencia de la crisis que se vivió en las horas posteriores a la captura, se cancelaron varios eventos culturales (como el concierto de Kali Uchis, programado para la noche del domingo 22 de febrero en el Auditorio Telmex, en Zapopan, Jalisco) y deportivos (como la Copa del Mundo de clavados, programada para el 5 y 8 de marzo).

“[La captura de El Mencho] ayudó a evitar una intervención estadounidense más agresiva. Habló con serenidad en defensa de la soberanía mexicana, evitando al mismo tiempo la confrontación“, concluye Grillo.

A lo largo de la historia, la revista le ha dado un espacio a 11 mandatarios mexicanos. Antes de Sheinbaum, Time le dedicó un número al priista Enrique Peña Nieto (2012-2018), quien posó para la portada con el polémico lema Salvando a México (Saving Mexico) en 2014, tras la aprovación de una batería de reformas. En 1982, el espacio fue para Miguel de la Madrid, quien optaba por “austeridad, eficiencia y, sobre todo, honestidad”. La frase del mandatario, “Estamos en una emergencia”, acompañaba el retrato. El resto de los presidentes son José López Portillo, Adolfo López Mateos, Adolfo Ruíz Cortines, Miguel Alemán Valdés, Lázaro Cárdenas, Plutarco Elías Calles, Pascual Ortiz Rubio y Manuel Ávila Camacho.

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