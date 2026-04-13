Rescatados el alcalde de Taxco y su padre por agentes del Estado de México

Un buen desenlace para otro episodio de violencia en México. El Gobierno federal ha confirmado la tarde de este lunes que un operativo conjunto entre policías de los tres niveles y Fuerzas Armadas han rescatado al alcalde de Taxco, del sureño Estado de Guerrero, Juan Andrés Vega, y a su padre. Ambos habían sido secuestrados, presuntamente por la organización La Familia Michoacana, según la prensa local. El edil morenista, de acuerdo con los medios mexicanos, fue raptado este lunes después de intentar negociar el rescate de su progenitor, director de un hospital local, que estaba desaparecido desde el fin de semana.

El titular de la cartera de Seguridad, Omar García Harfuch, ha asegurado en redes que los dos están “a salvo”. En el rescate, ha añadido, se desplegó “personal en tierra y el apoyo de helicópteros”. El funcionario federal también ha señalado que fueron agentes de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, vecino de Guerrero, los que dieron con los secuestrados.

Por el momento, se desconoce en dónde y en qué condiciones fueron hallados. En ese sentido, Harfuch ha asegurado que continúan “las operaciones para detener a los responsables”.

El breve mensaje de Harfuch ha puesto fin a horas de tensión y confusión en Guerrero. Después del rapto del padre de Vega, el Gobierno del Estado anunció este lunes un megaoperativo con “un grupo élite de Marina, drones de Defensa, y fuerzas de los tres órdenes”.

Sin embargo, al poco tiempo, la prensa mexicana comenzó a publicar las primeras versiones de que el alcalde había desaparecido. Otros periódicos, como Reforma, dieron cuenta de que el edil fue secuestrado después de negociar sin éxito el rescate de su padre con sus captores.

Después de horas de silencio, el Gobierno de Guerrero y la zona militar de la región confirmaron en sendos comunicados la desaparición de Vega. Al poco tiempo, el jefe de la cartera de Seguridad federal confirmó la localización del alcalde y de su padre.