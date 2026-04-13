Actividades culturales, exposiciones y Fan Fest en Ciudad de México para el Mundial 2026

Las alcaldías de la capital ajustan los últimos detalles para el arranque del torneo deportivo más importante del mundo

A poco más de dos meses de que arranque el Mundial de Fútbol 2026, las alcaldías de Ciudad de México ajustan los últimos detalles. En Coyoacán se juega el partido inaugural entre México y Sudáfrica en el Estadio Azteca —renombrado Estadio Banorte— el jueves 11 de junio y la Cuauhtémoc tendrá el Fan Festival más grande de la capital instalado en La Plaza de la Constitución, conocida como la plancha del Zócalo. Todo parece bombo y platillos hasta llegar a la alcaldía Miguel Hidalgo, que anunció esta semana que no hay presupuesto para organizar actividades para la justa mundialista.

Zona Norte

“No vamos a autorizar un solo evento que distraiga los recursos que nuestros vecinos nos encarguen, para cubrir sus necesidades, en la fiesta deportiva. Y lo decimos así porque no contamos con los recursos para poder garantizar la seguridad”, dijo el alcalde panista Mauricio Tabe, en conferencia de prensa. Añadió que la responsabilidad de que se instale el Fan Fest en Parque Cañitas recae por completo en la jefa de Gobierno de Ciudad de México, Clara Brugada.

Zona Centro

La alcaldía Cuauhtémoc concentra la mayor lista de actividades para el Mundial. Además de Zócalo, el Gobierno local prepara rutas culturales y activaciones en espacios públicos. “Llevamos un año y medio preparándonos para que cuando lleguen las y los visitantes vivan y disfruten el mundial en nuestras calles”, dijo la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega al diario estadounidense Epoch Times, este miércoles 8 de abril.

Una de estas actividades se dio a conocer este jueves 9, con el anuncio del festival Campo Marte, que tendrá lugar junto al Auditorio Nacional, y se presentarán artistas internacionales como los franceses L’Impératrice y Polo & Pan, los australianos Parcels y The Avalanches, y los alemanes Modeselektor, por mencionar algunos. A diferencia de los festivales tradicionales, en los que cada día toca una veintena de talentos, aquí será uno, en fechas específicas. Además de música habrá lucha libre, tandas de penales, concursos de chilenas, entre otras cosas.

Zona oriente

En Iztapalapa, Brugada inauguró desde finales de marzo una exposición de la historia del fútbol en el Museo Yancuic, llamada Álbum Épico, en la que se exhiben más de 15.000 piezas auténticas de memorabilia mundialista, que incluye 90 camisteas de seleccionados como Ronaldo Nazario y Johan Cruyff. El presidente de la Fifa, Giovanni Infantino, estuvo presente en el evento. El museo se ubica en avenida Ermita Iztapalapa, cerca de la estación del metro Constitución de 1917.

Zona sur

Coyoacán prepara una fuerte oferta cultural. “La mujer más cotizada del mundo es coyoacanense: Frida Kahlo. Nos representa”, dijo el alcalde Giovani Gutiérrez para el diario Excelsior. “Vamos a exponer [sus obras] junto a todas las personas que han vivido en Coyoacán: Diego Rivera, Agustín Lara, Emilio El Indio Fernández, Dolores del Rio, Salvador Novo, entre otros. Pero también, la señora Juanita del mercado verde, el señor Pedro del mercado de la bola”, agregó Gutiérrez.

El 30 de mayo se tiene prevista la reinaguración del Museo Dolores Olmedo—que mantuvo sus puertas cerradas por cinco años—, el cual alberga más de 140 obras de Diego Rivera y la mayor colección de piezas de Frida Kahlo en el mundo. La oferta cultural también incluye el Museo de las Intervenciones, el Museo Nacionla de Artes Populares, el Museo Frida Kahlo y la Parroquia de San Juan Bautista, por mencionar algunos.

Más actividades

La lista completa de las sedes de cada alcaldía son Parque La Bombilla, en Álvaro Obregón; Parque Tezozómoc, Azcapotzalco; Alberca Olímpica, Benito Juárez; Alameda del Sur CU, Coyoacán; Deportivo El Cacalote, Cuajimalpa; Tlatelolco y Garibaldi, Cuauhtémoc; Deportivo Galeana, Gustavo A. Madero; Deportivo Magdalena Mixhuca, Iztacalco; Utopía Meyehualco y Central de Abastos, Iztapalapa; Unidad Independencia, Magdalena Contreras; Parque Cañitas, Miguel Hidalgo (cancelado por el alcalde); Recinto Ferial, Milpa Alta; Deportivo Xochimilco, Xochimilco; Deportivo Vivanco, Tlalpan; Bosque de Tláhuac, Tláhuac; Utopía Deportiva Eduardo Molina, Venustiano Carranza.

Un Fifa Fan Festival es un espacio en el que se reúne la gente que no pudo conseguir un boleto para los partidos, o no quiere hacer los viajes a otras ciudades, para ver los encuentros proyectados en pantallas gigantes. Cada una de las ciudades anfitrionas en México, Canadá y Estados Unidos, tendrá al menos uno “oficial”.

De acuerdo con el Gobierno capitalino, las 16 alcaldías deben —o deberían— instalar un Fan Festival en sus demarcaciones para que los ciudadanos no tengan que desplazarse forzosamente al Zócalo.

Sumado a esto, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo el 18 de marzo que no habrá ley seca nacional durante la Copa Mundial, pero sí se restringirá la venta de bebidas alcohólicas en el Fan Festival del Zócalo.

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