La audiencia para la sentencia del Mayo Zambada se aplaza otro mes más en Nueva York

Ismael 'el Mayo' Zambada durante el juicio realizado en un tribunal federal, en Nueva York, el 25 de agosto de 2025.

La defensa del capo, que se declaró culpable, argumenta que no puede recopilar evidencias a su favor debido a la violencia en Sinaloa

La defensa legal del histórico narcotraficante Ismael El Mayo Zambada ha logrado que su vista de conformidad —la audiencia en la que se formaliza su sentencia— se aplace nuevamente. Como ya ocurrió en diciembre, cuando el juez de Nueva York reprogramó la fecha del 12 de enero al 13 de abril, la cita se ha vuelto a retrasar. Esta vez para el próximo 18 de mayo, según ha confirmado este viernes el periódico mexicano Milenio.

La reprogramación se debe a que la defensa del exlíder histórico del Cartel de Sinaloa no ha podido recopilar la evidencia mitigante —testimonios o evidencias para reducir una pena— dada la violencia extrema que sufre la región. “Dichas condiciones han creado dificultades logísticas serias para acordar conversaciones, obtener cartas y asegurar otra información de contexto esencial de testigos y familiares”, ha asegurado el abogado del narco, Frank Pérez.

El juez Brian Cogan, que condenó al exsecretario de Seguridad Pública de México Genaro García Luna y a El Chapo, dio a la Fiscalía y a la defensa hasta el 30 de marzo para que presenten sus informes finales. Como el abogado de Zambada nuevamente —utilizó el mismo argumento a finales de 2025— no pudo recopilar la información que necesitaba, el letrado decidió establecer otra fecha.

Zambada, de 78 años, fue secuestrado por uno de los hijos de su antiguo socio, Joaquín El Chapo Guzmán, para luego ser entregado en EE UU. Ya en Nueva York, se declaró culpable de narcotráfico el pasado agosto. Su acuerdo con las autoridades estadounidenses logró que evitase la pena de muerte y no se sometiese a juicio.

A pesar de que la decisión de su equipo legal evitó un juicio mediático, como sucedió con Guzmán, sí soltó una frase lapidaria sobre el poder de los carteles en México en la audiencia: “La organización que encabecé alentó la corrupción en mi país al pagar a policías, comandantes militares y políticos que nos permitieron operar libremente”.

El secuestro de Zambada en 2024, convertido en mito en la narcocultura por no haber pisado prisión en su vida criminal, provocó un cisma en el Cartel de Sinaloa. Esa división desencadenó una guerra civil que sigue cobrando vidas y provocando miedo en el Estado norteño. El plagio del capo fue confirmado por el propio Joaquín Guzmán López, el hijo de su antiguo aliado, ante una Corte de Distrito del Norte de Illinois el pasado 1 de diciembre.

Guzmán López le tendió una trampa en una casa a las afueras de Culiacán. Ahí, varios hombres lo ataron y subieron a un coche. Después, abordaron una avioneta, donde le dieron una bebida mezclada con sedantes. Las autoridades estadounidenses arrestaron a ambos en la ciudad fronteriza de El Paso, Texas.