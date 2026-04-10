El nuevo canciller Velasco habla de los lazos con La Habana en una llamada con su homólogo cubano

El canciller mexicano, Roberto Velasco, ha iniciado oficialmente sus labores con dos llamadas de peso. Primero, anunció que este jueves tuvo una conversación telefónica con Marco Rubio y este viernes se dio a conocer que, el mismo día, también habló con su homólogo cubano, Bruno Rodríguez, según ha confirmado la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). El jefe de la diplomacia del país norteamericano aseguró a Rodríguez que México busca “seguir fortaleciendo” los “lazos profundos” entre ambos países, una posición que el Gobierno de México ha defendido reiteradamente desde que Estados Unidos amenazara a inicios de año con imponer sanciones comerciales a quienes envíen petróleo a la isla, en un endurecimiento del bloqueo a Cuba desde enero.

El par de llamadas refleja el trabajo de equilibrismo del Ejecutivo de Claudia Sheinbaum desde la llegada de Donald Trump en la Casa Blanca. Por un lado, ha evitado la confrontación con su vecino y principal socio comercial. Y, por otro, ha tendido la mano a la isla, objeto de las amenazas del republicano, que más de una vez ha amagado con “tomarla”. Velasco, según ha destacado la SRE, habló con Rodríguez sobre “la entrañable amistad que une a sus pueblos” y le reiteró la voluntad del país norteamericano de “seguir fortaleciendo” los lazos entre Ciudad de México y La Habana.

Por su parte, Rodríguez, nacido en Ciudad de México, ha asegurado en redes sociales que durante su intercambio agradeció la “solidaridad y el apoyo a Cuba del Gobierno” mexicano ante “la complicada situación que enfrenta” la isla frente al bloqueo petrolero que impuso Washington a la isla desde enero.