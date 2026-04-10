El Gobierno y Grupo Modelo regalarán 500 boletos para los partidos de la Copa del Mundo disputados en México

El Gobierno de México y Grupo Modelo regalarán 500 boletos para asistir a los encuentros del Mundial organizado por Estados Unidos, México y Canadá que se disputarán el próximo verano en territorio nacional. El anuncio, realizado este viernes durante la conferencia matutina de la presidenta Sheinbaum por Daniel Cocenzo, presidente de la cervecera, supone el intento más reciente del Gobierno para acercar la celebración del Mundial, el más caro de la historia en cuanto a entradas y desplazamientos, a un país con millones de aficionados donde apenas unos cuantos podrán presenciar un partido en vivo.

Las entradas serán asignadas a ciudadanos mayores de edad que participen en los torneos del Mundial Social, el plan del Gobierno de Sheinbaum para extender la celebración de la Copa del Mundo más allá de los estadios con actividades culturales, turísticas y sobre todo, la organización masiva de torneos de fútbol en todo el país. Se trata de “construir una celebración incluyente que lleve el fútbol a todos los barrios, colonias y pueblos de México”, definió Gabriela Cuevas, representante del Gobierno ante la FIFA para la organización del Mundial en noviembre pasado. La presidenta explicó que los boletos (de los que aún no se conocen los partidos específicos ni las localidades), serán destinados a los ganadores de los múltiples torneos de la iniciativa, que incluye copas escolares a todos niveles, torneos de dependencias gubernamentales, y competiciones tanto para personas con discapacidades, como para adultos mayores.

Además de los 500 boletos, la cervecera anunció otros dos ejes de acción que pondrá en marcha durante la Copa del Mundo: la instalación de miles de pantallas móviles en espacios públicos de todo el país que transmitirán los partidos; y el equipamiento de negocios de barrio, como fondas, restaurantes y bares con 35.000 licencias de transmisión de la FIFA, además de televisiones, refrigeradores y mobiliario.

México será el anfitrión de apenas 13 de los 104 partidos que se disputarán en la próxima Copa del Mundo divididos en tres sedes: Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México. Sin embargo, los altos precios —entre 100% y 800% más caros respecto a las dos ediciones anteriores de la gran cita deportiva— y la dificultad para acceder a alguna de las ventanas de compra de boletos implementadas por la FIFA han frustrado el sueño de decenas de miles de aficionados de asistir a un partido del Mundial. La entrada más barata para el encuentro inaugural entre México y Sudáfrica que se disputará en el Estadio Azteca el 11 de junio, por ejemplo, se vendió en 19.070 pesos (unos 1.100 dólares) antes de agotarse en la primera fase de venta. A tres meses del arranque del Mundial, la misma categoría de entrada se ofrece por 41.000 pesos (2.368 dólares) en sitios de reventa.