Campo Marte 26: artistas, calendario, y precios del festival que une la música y la pasión del Mundial

Brian Gutierrez y Matheus Nunes durante el partido de México contra Portugal, en el Estadio Azteca, el 28 de marzo.

El evento contará con transmisiones en vivo de los partidos, instalaciones de arte, una oferta gastronómica que celebra la diversidad culinaria de México y conciertos diarios

Un nuevo festival ha sido anunciado en Ciudad de México de cara al Mundial de Futbol. Bajo el nombre Campo Marte 26 Santander, el evento combinará transmisiones deportivas con actividades gastronómicas, musicales y de entretenimiento. Del 11 de junio al 19 de julio, los partidos del torneo se proyectarán en vivo en una pantalla de gran formato. El programa también incluye la participación de artistas internacionales como L’Impératrice, Polo & Pan, Parcels, Purple Disco Machine y The Avalanches, además de actividades como “retas” de penales, funciones de lucha libre e instalaciones de arte.

México de mis Sabores

La Secretaría de Turismo (Sectur) se ha involucrado en el evento con un festival gastronómico al interior de Campo Marte 26, llamado México de mis Sabores. La propuesta incluye platillos representativos de los 32 Estados del país, con un menú que cambiará semanalmente y estará a cargo de cocineros y chefs de aprendizaje tradicional. Dentro del estacionamiento de Campo Marte, también se habilitará El Itacate, un espacio donde se ofrecerán antojitos mexicanos para llevar.

Calendario de conciertos

L’Impératrice - 11 de junio

Polo & Pan - 17 de junio

Hugel - 19 de junio

Parcels - 20 de Junio

Purple Disco Machine - 23 de junio

Mathame - 26 de junio

Modeselektor - 8 de julio

Claptone - 9 de julio

The Avalanches - 19 de julio

Precios

El festival ofrece la posibilidad de adquirir boletos para un día, así como un abono de fin de semana (tres días), un abono semanal (siete días), y un acceso diario, que incluye los 40 días de duración del evento. Los precios no incluyen cargo por servicio.

Boleto individual: 400 pesos (1.000 pesos en la sección VIP)

Fin de semana: 1.000 pesos (2.500 pesos en la sección VIP)

Semana completa: 2.000 pesos (5.000 pesos en la sección VIP).

Acceso diario: 10.000 pesos (24.000 pesos en la sección VIP)

En redes sociales también se ha generado confusión, ya que en algunas publicaciones oficiales de Campo Marte 26 se menciona que los boletos para los conciertos se venderán por separado; sin embargo, los organizadores aún no han explicado la dinámica ni los precios.

Preventa de boletos

Para el evento se habilitará la preventa Affluent el 19 de abril a las 11:00 horas. La preventa para clientes Santander comenzará el 21 de abril, mientras que la venta general se llevará a cabo el 24 de abril, todas en el mismo horario.

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