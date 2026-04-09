Los goles de Julián Quiñones en Arabia Saudí también reclaman un espacio en la selección mexicana

El delantero del Al Qadisiyah firma 19 goles en 2026 y gana terreno en la pelea por un sitio en la convocatoria final

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Con la lista de los 26 jugadores de la selección mexicana para el Mundial todavía desdibujada y el once titular del debut incierto, las dudas y especulaciones entorno a los convocados no hacen más que crecer. En medio de esa incertidumbre, Julián Quiñones (Magüí Payá, Colombia, 29 años) construye sus propias oportunidades. Esta semana se ha colocado bien arriba en la tabla de goleadores de la temporada internacional, solo por debajo de Ivan Toney (Al-Ahli), y por encima de Cristiano Ronaldo (Al-Nassr). Luego de dos notables participaciones en los últimos amistosos de la selección mexicana, el delantero del Al Qadisiyah se abre camino en la recta final rumbo al 11 de junio.

Quiñones está en uno de los mejores momentos goleadores de su carrera. Este domingo clavó un doblete ante Al-Ettifaq para alcanzar los 19 goles en 2026. Aunque la liga Saudí está desestimada, es donde juega Ronaldo, con quien ha peleado el primer lugar en la tabla de goleo en lo que va del año. Este desempeño no pasa desapercibido cuando la selección está buscando definir su ataque.

En los últimos partidos, Quiñones tuvo participación y dejó buenas señales. Frente a Portugal jugó 45 minutos y fue uno de los jugadores más activos por la banda izquierda. Desde ahí generó la jugada más clara del partido con un centro preciso para Armando Hormiga González, que no terminó en gol. Días después, ante Bélgica, disputó 69 minutos. Se asoció con Jesús Gallardo en el costado y compartió espacios con Raúl Jiménez. Fue uno de los futbolistas más insistentes y el que más incomodó al rival.

Pero su presente contrasta con un recorrido todavía irregular en la selección. Quiñones no ha tenido una continuidad prolongada y sus apariciones han dependido de las necesidades. Sin embargo, una de sus mayores cualidades es precisamente su versatilidad: puede ser extremo por izquierda o derecha, aunque su mejor versión suele aparecer como segundo atacante, una posición que no siempre tiene cabida en el esquema de Javier Aguirre. Esa flexibilidad le permite adaptarse y competir.

El camino que lo llevó hasta este momento ha sido progresivo. Nacido en Nariño, Colombia, llegó joven al fútbol mexicano y estuvo una década en el país. Ascendió desde la Segunda División y acumuló seis títulos de liga con Tigres, Atlas y América. Con Atlas fue pieza clave del bicampeonato y, tras su fichaje por el América, tuvo impacto inmediato. Su naturalización llegó después y, en octubre de 2023, recibió el llamado simultáneo de México y Colombia. Eligió a vestirse de verde y ha podido levantar dos trofeos: La Nations League y la Copa Oro.

Ahora, su rendimiento en Arabia Saudí lo hace destacar. En el Al Qadisiyah se ha consolidado como referencia ofensiva. En un panorama sin algunos titulares indiscutibles, y donde otros, como Hormiga González piden a gritos ir al Mundial, esos números adquieren peso. “Yo nací listo para todo tipo de retos. A veces no se dan las cosas, pero ahora más que nunca me siento con la confianza de levantar a la selección, de apoyar a mis compañeros dentro y fuera del terreno de juego. Esta versión de Julián va a ser muy importante tanto para mí como para todo el país”, dijo Quiñones en entrevista con TUDN.

Las exigencias sobre los naturalizados suelen ser mayores y Quiñones no es la excepción. Otros futbolistas en situación similar, como Álvaro Fidalgo o Germán Berterame, también compiten por un boleto. El delantero llega con ritmo, continuidad y goles, tres variables que pueden influir en la decisión final. A dos meses del Mundial, su nombre gana espacio en una selección que intenta ordenar su ofensiva.