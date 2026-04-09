La policía de Ciudad de México detiene a los autores materiales del asesinato de un estilista en el lujoso barrio de Polanco

La policía de Ciudad de México ha detenido este jueves a los dos presuntos autores materiales del asesinato a tiros del estilista e influencer Miguel de la Mora, de 28 años, afuera de su estudio de belleza en el lujoso barrio capitalino de Polanco, a finales de septiembre. De acuerdo con un comunicado de la corporación, los detenidos tienen 19 y 24 años. El primero de ellos, según los agentes, se reunió días antes del crimen con otro de los sospechosos, arrestado el año pasado.

Los dos contaban con órdenes de arresto emitidas por un juez por el delito de homicidio calificado. El primer detenido ya se encontraba entre rejas. La policía capitalina lo arrestó a inicios de marzo en la alcaldía capitalina de Cuauhtémoc, con 220 dosis “de aparente cocaína, un arma de fuego corta y dos cartuchos útiles”. Los uniformados lo tenían identificado porque aparecía en imágenes de las cámaras de videovigilancia de la ciudad. El segundo fue capturado en el municipio de Nezahualcóyotl (Estado de México).

El crimen contra De la Mora, mejor conocido como Micky Hair, despertó rápidamente la atención de los medios mexicanos. En primer lugar, por tratarse de un tiroteo en uno de los barrios más lujosos de la capital. Y en un segundo punto, por el perfil de la víctima. El estilista era conocido por su contenido en internet y por tener como clientes a celebridades locales como Ángela Aguilar, Kenia Os y Natasha Dupeyrón.

Las autoridades mexicanas, al poco tiempo, confirmaron que la muerte del estilista fue un ataque directo y planificado. Según la versión oficial, un sicario le disparó cinco veces y escapó en una motocicleta con un cómplice. Ambos huyeron hacia el Estado de México. El edificio en donde se encuentra el salón de belleza comparte espacio con el Consulado de España y se ubica a pocos metros de negocios de lujo y joyerías de alta gama como Cartier y Tiffany.

De la Mora, originario del occidental Estado de Jalisco, contaba con una comunidad de unos 170.000 seguidores en redes sociales. Las autoridades afirmaron que antes del crimen denunció amenazas y hostigamiento. Además, presentó una orden de restricción contra un hombre identificado como Eduardo N, uno de sus socios. A finales de 2025, la policía de Ciudad de México detuvo al norte de la ciudad a José Eduardo N. Por el momento, los agentes no han aclarado si se trata de la misma persona.