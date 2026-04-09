Katia Itzel García hará historia como árbitra central en el Mundial 2026 y César Ramos va por su tercera Copa

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Katia Itzel García hará historia como la primera mujer mexicana en pitar como árbitra central en un Mundial varonil. La participación, anunciada en el listado de la FIFA publicado este jueves, también incluye al experimentado César Arturo Ramos Palazuelos, quien disputará su tercera Copa del Mundo consecutiva. García llega a la cita mundialista consolidada como una de las árbitras mejor evaluadas a nivel internacional. Considerada la sexta mejor del mundo, el año pasado dirigió 12 partidos en la Liga MX: seis en el torneo Apertura y seis en el Clausura. Además, se convirtió en la primera mujer en arbitrar un encuentro de Liguilla. Su lugar en el Mundial será su debut en un torneo varonil, aunque la silbante ya ha participado en la Copa Mundial Femenil de 2023 y la Champions Femenil de este año. “Mi mayor sueño y la meta en la que estoy trabajando es estar dentro de la cancha en México rodeada de mi gente”, dijo García hace unos meses sobre la posibilidad de ir al Mundial, en una entrevista con Gaceta UNAM.

Ramos, por su parte, suma su tercera participación consecutiva tras su debut en Rusia 2018, donde dirigió dos encuentros de fase de grupos y uno de octavos de final. En Qatar 2022 fue designado como central en dos partidos de la fase inicial, uno de octavos y la semifinal entre Francia y Marruecos, lo que lo posicionó como uno de los árbitros más confiables del torneo. Para 2026, su nombre aparece nuevamente entre los principales candidatos para encuentros decisivos.

La Concacaf aportará nueve árbitros centrales al torneo. La convocatoria dejó fuera a Marco Antonio ‘El Gato’ Ortiz, quien quedó rezagado en la selección final. Además de los árbitros centrales, el arbitraje mexicano contará con otros cinco representantes. Marco Bisguerra, Alberto Morín y Sandra Ramírez asistirán como jueces de línea, mientras que Erick Miranda y Guillermo Pacheco fueron llamados para integrarse al equipo del VAR.