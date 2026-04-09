Un grupo de manifestantes intenta ingresar por la fuerza en el Congreso de Ciudad de México
Activistas de la Asamblea de Barrios provocan que la Asamblea interrumpa la sesión por motivos de seguridad
Un grupo de manifestantes ha intentado este jueves entrar por la fuerza en la Asamblea Legislativa de Ciudad de México (congreso unicameral). La intentona ha provocado una trifulca en la puerta de la Cámara que da a la calle, en el centro de la capital. Como medida de seguridad, el órgano ha anunciado la suspensión momentánea de la sesión que se llevaba a cabo, de acuerdo con la prensa local.
Por el momento, se desconocen los motivos que llevaron a la protesta. Tampoco se sabe qué ha detonado los momentos de tensión en la entrada de la Asamblea. En distintos vídeos compartidos por medios mexicanos en redes sociales, se puede observar cómo los manifestantes empujaron las puertas principales e incluso arrojaron objetos como botellas de plástico. Los legisladores se encuentran resguardados en otra zona del recinto.
Noticia en desarrollo...
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.