Un grupo de manifestantes intenta ingresar por la fuerza en el Congreso de Ciudad de México

Un grupo de manifestantes ha intentado este jueves entrar por la fuerza en la Asamblea Legislativa de Ciudad de México (congreso unicameral). La intentona ha provocado una trifulca en la puerta de la Cámara que da a la calle, en el centro de la capital. Como medida de seguridad, el órgano ha anunciado la suspensión momentánea de la sesión que se llevaba a cabo, de acuerdo con la prensa local.

Por el momento, se desconocen los motivos que llevaron a la protesta. Tampoco se sabe qué ha detonado los momentos de tensión en la entrada de la Asamblea. En distintos vídeos compartidos por medios mexicanos en redes sociales, se puede observar cómo los manifestantes empujaron las puertas principales e incluso arrojaron objetos como botellas de plástico. Los legisladores se encuentran resguardados en otra zona del recinto.

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