La lluvia se filtra dentro del aeropuerto internacional de Ciudad de México en una zona en remodelación

El incidente ha ocurrido en el área de llegadas nacionales de la Terminal 1, en una zona que se encuentra en trabajos con miras al Mundial de Fútbol

Una filtración de agua afectó las instalaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) a causa de las lluvias moderadas que se registraron en la zona nororiente de la capital la tarde de este martes.

El agua comenzó a caer del techo en el área de llegadas nacionales de la Terminal 1, en zona que se encuentra en remodelación como parte de las adecuaciones previas al Mundial de Fútbol.

Las autoridades del AICM han informado en un comunicado que la filtración de lluvia en el interior del aeropuerto no interrumpió la continuidad de las operaciones ni los servicios en ninguna de las terminales. El personal trabaja en la corrección inmediata de las instalaciones que presentaron problemas. La administración emitió una disculpa a los usuarios y hasta el momento no ha publicado avisos por cancelaciones o demoras.