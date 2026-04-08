El nuevo canciller Roberto Velasco ofrece empatía a familiares de desaparecidos: “Tienen todo nuestro compromiso”

Minutos antes de ser ratificado por el Senado como secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez ha hecho un pronunciamiento sobre la crisis de personas desaparecidas en México, que recientemente causó una polémica entre el Gobierno de Claudia Sheinbaum y el Comité para la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas. A pregunta expresa de los senadores, Velasco ha dicho que bajo ninguna circunstancia se niega el dolor de muchas familias que buscan desesperadamente a algún desaparecido. “Las madres buscadoras, los colectivos de búsqueda tienen toda nuestra empatía, tienen toda nuestra solidaridad, tienen todo nuestro compromiso de seguir trabajando en este tema que sabemos que es desgarrador”, ha asegurado en su comparecencia ante la Comisión de Relaciones Exteriores, paso previo para su ratificación en el pleno de la Cámara alta.

El nombramiento hecho por la presidenta Claudia Sheinbaum ha sorteado los trámites parlamentarios en unas cuantas horas; fue aprobado con 81 votos a favor y 30 en contra, y el nuevo canciller rindió la protesta de ley la tarde de este miércoles ante el pleno del Senado, donde solo las bancadas del PAN y PRI han cuestionado la ratificación.

Roberto Velasco en el Senado de la República, este martes. SRE

Velasco ha comparecido por la mañana ante la Comisión de Relaciones Exteriores, donde fue cuestionado sobre el informe reciente del comité de la ONU, a lo que ha respondido con una postura que suaviza el tono reciente del Gobierno federal hacia los colectivos de búsqueda y las madres de los desaparecidos. “Hay un compromiso total del Gobierno y desde la perspectiva internacional, que es la que le toca a la Secretaría de Relaciones Exteriores, de seguir trabajando en este tema tanto a nivel nacional como desde la cooperación internacional. No estamos en contra de la cooperación internacional en este tema. Vamos a seguir cooperando con este comité”, ha afirmado.

Velasco ha cuestionado, eso sí, que el informe en cuestión redefina el concepto de desaparición forzada contenido en el Estatuto de Roma y la aplicación del artículo 34, que señala a países que niegan la cooperación internacional y que están cometiendo desapariciones forzadas de manera sistemática y mediante una acción gubernamental. “Eso no está sucediendo en nuestro país”, ha asegurado. Además, ha anunciado que el Gobierno va a exigir al sistema de Naciones Unidas que haya una calidad mayor en su trabajo y que se tomen en cuenta los avances, en particular los de los últimos años, en una materia tan delicada. “Que se haga una caracterización adecuada de cuál es la situación en México, sin cerrar la puerta a la cooperación internacional y sin dejar de reconocer que estamos haciendo mucho, pero tenemos que hacer mucho más en este tema. Esa es la instrucción que tenemos de la presidenta y así vamos a seguir trabajando”, ha dicho.

El nombramiento de Velasco ha sido aprobado en la Comisión con 17 votos a favor y tres en contra, y el dictamen ha sido remitido de inmediato al pleno, donde se le dispensaron trámites para desahogarse en la sesión de este miércoles. Al presentar el dictamen, el presidente de la Comisión, Alejandro Murat, de Morena, ha defendido el perfil del nuevo canciller asegurando que tiene amplia experiencia a pesar de su juventud.

Roberto Velasco sustituirá en el cargo de Juan Ramón de la Fuente, un político de amplia experiencia, exrector de la UNAM y exsecretario de Estado. El nuevo canciller desempeñó temporalmente el cargo a finales del año pasado, cuando De la Fuente pidió un retiro temporal para atender una enfermedad. Ha sido subsecretario de Relaciones Exteriores para América del Norte y es considerado un funcionario formado con el secretario de Economía, Marcelo Ebrard.

La oposición cuestiona el nombramiento

Durante la discusión del nombramiento en el pleno del Senado, los legisladores del PAN y del PRI aprovecharon para cuestionar la política de los gobiernos de Morena en materia de personas desaparecidas y las reacciones oficiales al informe de la ONU en el que se cuestionan las omisiones del Estado mexicano. “No quieran tapar el sol con un dedo; y no es que no hubiera desaparecidos, pero la realidad es que la situación ha empeorado con los gobiernos de Morena”, ha reprochado el panista Ricardo Anaya. Las bancadas opositoras han emitido 30 votos en contra del nombramiento, no para rechazar el perfil de Roberto Velasco, sino para reprobar la política de los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum respecto a la crisis de las personas desaparecidas.

Las bancadas de Morena, Verde y PT, además de Movimiento Ciudadano sumaron 81 votos a favor de ratificar el nombramiento propuesto por la presidenta. Después de la votación, el funcionario ha rendido la protesta de ley. Por la mañana, en su larga comparecencia ante la Comisión de Relaciones Exteriores, también se ha referido a la relación con Estados Unidos, y especialmente a la revisión del T-MEC y la cooperación bilateral en seguridad y migración. Velasco ha dicho que se mantendrá la relación de colaboración sin subordinación con el Gobierno de Donald Trump, pero también ha asegurado que se mantendrá la política de solidaridad con Cuba.

Respecto a la crisis en Medio Oriente, ha saludado la tregua declarada por Trump en Irán, pero ha advertido que México seguirá apostando al multilateralismo y a la solución pacífica de los conflictos. “Reconocemos el alto al fuego por dos semanas anunciado el día de ayer y seguiremos haciendo votos por buscar la paz en Irán, Medio Oriente y el mundo entero. Sobre la situación de Palestina, se mantendrá la posición histórica de nuestro país en la defensa de la solución de dos estados y de la construcción de una paz duradera basada en reglas internacionales y en el derecho humanitario”, ha dicho.