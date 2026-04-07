La presidenta se desmarca de Scherer Ibarra y niega que tenga influencias para contratos con su Gobierno

La presidenta Claudia Sheinbaum ha vuelto a deslindarse del exconsejero jurídico de la presidencia, Julio Scherer Ibarra. En tono enérgico, ha dicho que ni él, ni sus hijos, ni ninguno de sus conocidos o amigos tienen influencias para el otorgamiento de contratos con el gobierno. A pregunta expresa sobre el papel que juega actualmente el exfuncionario, Sheinbaum ha respondido categóricamente: “No veo a Julio Scherer desde que entré al Gobierno de la República”.

La presidenta ha sido cuestionada en la conferencia matutina de este martes sobre la presunta influencia del exconsejero jurídico de Andrés Manuel López Obrador en el otorgamiento de algunos contratos y en el trabajo de algunos miembros del Poder Judicial electos en los comicios del año pasado. Al instante, Sheinbaum ha ordenado que la Secretaría Anticorrupción investigue dichas contrataciones y, visiblemente molesta, ha negado categóricamente cualquier influencia en su Administración de quien fuera uno de los hombres más poderosos en el anterior sexenio.

“Sobre si Julio Scherer o cualquier persona tiene alguna influencia para contratar en mi Gobierno, no solo ni Julio Scherer, ni mi marido, ni mis hijos, ni mis amigos, ni absolutamente nadie que sea cercano a mí o haya sido cercano a mí. Tienen instrucción todos los funcionarios públicos de no recibir absolutamente a nadie. Afortunadamente, mis hijos se dedican a otras cosas, mi madre tiene una carrera académica y mis familiares no participan de ninguna manera en acciones de este tipo; pero, si llegara a ocurrir, tienen la instrucción de no recibirlos, nadie, no puede haber ninguna influencia de ningún tipo para ninguna contratación en el Gobierno. Ni lo hago de manera personal, ni oriento a quién se debe contratar, y tiene prohibido todo servidor público hacer alguna contratación vinculada con alguna sugerencia o alguna recomendación. Todo debe hacerse de manera transparente”, ha respondido la presidenta.

El abogado Julio Scherer Ibarra, hijo del periodista Julio Scherer García, fue uno de los hombres más cercanos al expresidente López Obrador, de quien fue su consejero jurídico entre 2018 y 2021. Molesto por la forma en la que fue alejado del primer círculo presidencial, Scherer Ibarra publicó en febrero pasado “Ni venganza ni perdón” (Planeta, 2026), un libro que cimbró al oficialismo por las acusaciones y descalificaciones que hace en contra de personajes que mantienen peso en el Gobierno, el Congreso o Morena, como Jesús Ramírez Cuevas, coordinador de asesores de la presidsenta; el senador Adán Augusto López; la diputada Olga Sánchez Cordero y el exfiscal Alejandro Gertz Manero.

“En algún momento fuimos cercanos”, ha reconocido Sheinbaum esta martes, “pero ahora, como ustedes podrán comprender, hay muchas personas a las que ya no veo, porque una en este puesto tiene pocos amigos, entre otras razones, porque así debe ser”. El deslinde de Sheinbaum ha ocurrido al final de la conferencia, cuando un reportero le preguntó sobre la presunta influencia de un despacho de abogados vinculado a Scherer Ibarra en el otorgamiento de contratos con la Secretaría de la Defensa Nacional. La presidenta ha pedido que la Secretaría Anticorrupción investigue la denuncia y aclare el caso esta misma semana. “Nosotros no toleramos la corrupción, eso tiene que quedar muy claro, y no hay impunidad”, ha asegurado.