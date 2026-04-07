Cofepris apunta a contaminación bacteriana en los sueros inyectados que han dejado seis muertos: “No eran solo vitaminas”

Los sueros vitaminados que han dejado seis muertos y dos hospitalizados en Hermosillo, Sonora, podrían haber estado contaminados por una bacteria, según ha informado esta martes el secretario de Salud, David Kershenobich. Los pacientes presentaron un rápido deterioro y murieron hasta dos días después de recibir la inyección. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) investiga los casos, todos provenientes de la misma clínica privada en donde ejercía el médico Jesús Maximiano N. El centro ha sido clausurado.

Al menos 11 personas resultaron afectadas por el tratamiento. “Seis fallecieron, dos han sido dadas de alta y dos permanecen hospitalizadas, una de ellas en estado grave”, ha dicho Kershenobich. Una más presentó síntomas luego de ser inyectado en la rodilla, y está fuera de peligro. El funcionario ha explicado que es posible una contaminación por bacteria, ya que los pacientes presentaron niveles elevados de glóbulos blancos y coagulación intravascular, cuadros asociados a sepsis.

Las muestras se analizan en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán en Ciudad de México, mientras la Cofepris revisa la composición de los sueros, que “no solo eran mezclas de vitaminas”, sino también otras sustancias que eran anunciadas como “células madre”. El secretario ha hecho un llamado a evitar la administración de estos tratamientos. “Es una práctica que existe desafortunadamente en muchos sitios. Es importante que la gente comprenda que muchos de esos sueros no van a servir para nada”, ha dicho.

Kershenobich ha confirmado que tanto el médico como la clínica vinculados a los fallecimientos contaban con licencia y autorización oficial. Además, parte de los sueros se preparaban y aplicaban en domicilios particulares, lo que forma parte de las líneas de investigación. “No sabemos todavía si fue el suero o fue el contaminante. Pedimos paciencia”, ha dicho. “La Fiscalía de Sonora está haciendo la investigación con sus propios peritos, y la Secretaría de Salud trabajaba a través de Cofepris para saber qué fue lo que ocurrió realmente. La parte penal corresponde directamente a la Fiscalía”, ha agregado la presidenta Claudia Sheinbaum.

El médico Jesús Maximiano N., de 65 años, ofrecía terapias conocidas como vitamin drip, cócteles de vitaminas aplicados por vía intravenosa. Esta práctica se ha popularizado en clínicas privadas y spas médicos como terapia de bienestar, detox o recuperación rápida de resaca, pese a las advertencias de especialistas sobre sus riesgos.

Las víctimas identificadas son Jesús Almeida Flores y su hijo Sebastián Almeida, Catalina Figueroa, de 38 años, Zahid Alberto Castro Lagarda, de 22, y Dinora N. Algunos de sus familiares han compartido los síntomas previos a los fallecimientos. Zulema Yazmín, madre de Zahid, describió en una entrevista en Imagen el deterioro que sufrió su hijo: “Se sentía muy mal, mareado. Se había desmayado en el baño, se abrió la cabeza. Vomitaba... Al momento que lo quiso levantar, mi hijo se desangró. Evacuó, pero no era popó lo que hizo, era sangre”.

Diego Figueroa, hermano de Catalina, dijo que su familiar acudió luego de que sus padres también recibieran el tratamiento, sin síntomas adversos. “En la noche estaba pálida, se empezó a sentir mal y el doctor le inyectó otra cosa, otro suero”. Finalmente la llevó al Hospital General, donde murió: “A mi hermana se le quemó todo. Los riñones, el hígado... Era algo sumamente letal y en todos los casos pasó igual”, relata.

El perfil del médico en el portal Multiestetica.mx lo describe como especialista en tratamientos contra la obesidad, enfermedades metabólicas y nutrición, además de procedimientos estéticos como hilos tensores, liposucción y homotoxicología estética. El sitio también destaca su trayectoria profesional y asegura que la “calidad de la atención sanitaria” ofrecida se respalda en su formación y diplomados. Estudió la licenciatura de Médico Cirujano en la Universidad Autónoma de Guadalajara.