Beca Rita Cetina: el calendario de pagos de abril y los montos por bimestre en 2026

Claudia Sheinbaum encabezó la entrega de la beca Rita Cetina a estudiantes, en Guanajuato, el 1 de marzo de 2025.

El calendario de pagos se extiende hasta el jueves 16 de abril y los recursos se entregan exclusivamente a través de la tarjeta del Banco del Bienestar

Las familias beneficiarias de la Beca Rita Cetina están recibiendo sus depósitos correspondientes al bimestre marzo-abril. El calendario de pagos se extenderá hasta el próximo jueves 16 de abril. Los recursos de la beca universal se otorgan exclusivamente a través de la tarjeta del Banco del Bienestar.

La ayuda forma parte de los Programas para el Bienestar creados por el Gobierno mexicano y busca garantizar que los alumnos de educación básica puedan continuar y concluir sus estudios. La beca toma su nombre de Rita Cetina Gutiérrez, educadora y escritora yucateca del siglo XIX considerada una pionera de la educación femenina en México.

Cuánto dinero otorga la Beca Rita Cetina

Los montos de la Beca Rita Cetina varían según el nivel educativo y el número de estudiantes por familia.

Para familias con jóvenes en secundaria, la beca otorga 1.900 pesos bimestrales. En los hogares con dos o más alumnos inscritos en ese nivel, se entregan 700 pesos adicionales por cada beneficiario extra. La entrega se realiza en cinco bimestres al año, ya que los meses de julio y agosto quedan excluidos por corresponder al periodo vacacional.

Para las familias con alumnos en primaria, a partir de 2026 la beca establece un pago anual único de 2.500 pesos por estudiante, destinado a la compra de útiles y uniformes. Este depósito se realizará de forma previa al inicio del próximo ciclo escolar.

Por último, las familias con estudiantes de preescolar o primaria que ya contaban con el apoyo seguirán recibiendo 1.900 pesos bimestrales bajo las mismas condiciones establecidas.

El calendario de pagos en abril de 2026

Inicial del primer apellido Día de pago A, B Miércoles 1 de abril C Lunes 6 D, E, F Martes 7 G Miércoles 8 H, I, J, K, L Jueves 9 M Viernes 10 N, Ñ, O, P, Q Lunes 13 R Martes 14 S Miércoles 15 T, U, V, W, X, Y, Z Jueves 16

Requisitos y a quién va dirigida la beca

La beca es universal para todos los estudiantes de nivel primaria y secundaria inscritos en escuelas públicas de modalidad escolarizada. En el caso de secundaria, el apoyo se otorga desde 2025. Este año, el programa se ha ampliado para cubrir también a los de primaria.

Los únicos requisitos para que una familia pueda acceder a la Beca Rita Cetina son: tener al menos un hijo o hija inscrita en una escuela primaria o secundaria pública y no recibir de manera simultánea otra beca educativa para el mismo fin otorgada por alguna dependencia de la Administración Pública Federal.

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