La República Democrática del Congo vence a Jamaica y regresa a un Mundial tras 52 años

Los Leopardos de África se impusieron a los ‘Reggae Boyz’ en el Estadio Akron, en Guadalajara, con un gol de Axel Tuanzebe durante el tiempo extendido

El sueño se ha terminado para Jamaica. La República Democrática del Congo ha obtenido la victoria y ha conseguido uno de los últimos boletos para el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá. Ante 45.000 aficionados en el Estadio Akron, en Guadalajara, los Leopardos se han impuesto los Reggae Boyz 1-0 en el repechaje. El conjunto africano formará parte del Grupo K, donde lo esperan los combinados de Portugal, Uzbekistán y Colombia.

CON RD Congo 1 JAM Jamaica 0 Goles 1-0 min. 100: Tuanzebe. Árbitro Facundo Tello Tarjetas amarillas Ronaldo Webster (min. 35) y Bailey Cadamarteri (min. 62)

La selección africana esperó en la final del repechaje a los Reggae Boyz, que eliminaron previamente el pasado jueves a la selección de Nueva Caledonia (1-0). Es la segunda ocasión en que los Leopardos clasifican a un Mundial. La primera vez como República Democrática del Congo. Anteriormente lograron competir en Alemania 1974 bajo el nombre de Zaire.

Los congoleños tuvieron que enfrentar un tortuoso camino en las eliminatorias africanas al estar emparejados en el mismo grupo que Senegal, que consiguió la clasificación al Mundial. Obtuvo un segundo lugar tras sumar 22 puntos de 30 posibles. Sin embargo, su auténtico desafío llegó en el repechaje de su continente, donde eliminó a Camerún (0-1), mientras que desde los 12 pasos dejó fuera de la carrera a Nigeria.

Ninguna de las dos selecciones logró marcar la diferencia durante los 90 minutos regulares. Aunque los Leopardos fueron mucho más ofensivos, los tres palos y el portero jamaiquino Andre Blake evitaron al menos unos tres goles de los atacantes africanos.

El primer tanto tardó 100 minutos en llegar para abrir el marcador. Fue en el primer tiempo adicional que Axel Tuanzebe, defensor de Congo y del Burnley inglés, rompió el candado en la zaga jamaiquina. Con un remate desde muy cerca al centro del arco, tras un saque de esquina, se llevaron la ventaja los Leopardos en los primeros 15 minutos del alargue.

La afición jalisciense, casi en su mayoría, se volcó con el seleccionado africano. Cánticos como “Vamos Congo” o “Sí se puede” se escucharon a lo largo del encuentro en cada situación de peligro en la que incursionaron los Leopardos. A pesar de estar con la desventaja, los Reggae Boyz no dejaron de intentarlo durante el segundo tiempo del alargue. La presión jamaiquina continuó hasta que, para agregarle más tensión y ansiedad a los últimos ocho minutos del partido, el árbitro argentino Facundo Tello sufrió un calambre y tuvo que ser reemplazado por el cuarto colegiado.

Jamaica, sin cambios tras agotar todos sus movimientos en los 90 minutos, tuvo que aguantar con sus jugadores en cancha durante todo el alargue. El Congo pudo sellar la clasificación, pero Cédric Bakambu erró el remate con la zurda muy cerca del palo izquierdo, pero se marchó ligeramente desviado. Con suspenso y sufrimiento, pero los más de 20.000 congoleños finalmente estallaron en felicidad tras conseguir la clasificación al Mundial.