Un empresario asesinado y una repostera desaparecida, las últimas víctimas de la violencia en Sinaloa

La violencia en Sinaloa se puede contar con números (son 2.680 personas asesinadas y 1.500 desaparecidas en los últimos 18 meses) o con los cientos de pésames que se acumulan este lunes en la página de una empresa de frutas local. Fruterías Alicia ha cambiado su icono para poner una manzanita de luto y ha emitido una despedida: mataron a su dueño y fundador, Rafael Tirado. A Don Rafa, como le conocían, se lo llevaron el pasado viernes de la Central de Abastos de Mazatlán y dos días más tarde encontraron su cuerpo abandonado en una carretera al norte de la ciudad. La indignación por su historia se mezclaba este lunes con la preocupación por Carmiña Castro, repostera e influencer, desaparecida a 270 kilómetros, en Culiacán, la capital del Estado, donde tenía su casa y su negocio de postres.

“Yo me acuerdo cuando pasaba vendiendo bolsas de tomates por la Lázaro Cárdenas”, escribe Andrea, exempleada de la empresa: “Jefe usted siempre fue mi inspiración”. “Trabajé en Fruterías Alicia hace 27 años. Una gran persona Rafa y su esposa. Muy buen patrón”, añade Xóchitl. “Formé parte de su empresa, un excelente ser humano, que además de dar trabajo a muchas personas, apoyó a mucha gente económicamente cuando lo necesitaban, un gran ser humano”, apunta Norma. “Un señorón en el cielo”, dice Janeth. Y despide Fabiola: “Me da mucha tristeza que un hombre tan trabajador y honrado que se esforzó tanto por superarse termine su vida de esta manera. Descanse en paz Don Rafa”.

Los comentarios se repiten por decenas, comparten la rabia, la frustración, de un Estado que vive desde hace año y medio sometido a la violencia salvaje de las facciones del Cartel de Sinaloa. La espiral de inseguridad se ha llevado cada mes entre 110 y 200 vidas en la entidad desde septiembre de 2024. No todas las historias saltan a los titulares: llegan los 10 mineros desaparecidos por un comando armado y encontrados en una fosa clandestina de Concordia, el asesinato de una madre buscadora, o los cinco hombres dentro de una camioneta en Ahome.

El asesinato de Rafael Tirado, de 65 años y quien murió a consecuencia de los disparos, ha llevado a la cámara empresarial de Mazatlán Canacintra a insistir al Gobierno en que refuerce las estrategias de seguridad: “Este lamentable fallecimiento lastima profundamente a nuestra comunidad y obliga como sector productivo a alzar la voz de manera responsable y respetuosa”. Sinaloa fue el primer territorio en el que Claudia Sheinbaum y su zar de Seguridad, Omar García Harfuch, estrenaron su nueva estrategia contra el crimen organizado, que dejaba atrás el planteamiento de “abrazos no balazos” de Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, pese a las detenciones, los decomisos, el envío de agentes y los relevos dentro del Gobierno del también morenista Rubén Rocha, la inseguridad sigue a sus anchas.

Hace solo dos días que Carmiña Salazar, de 29 años, repostera e influencer, subía imágenes de sus postres en una feria de alimentos. En su cuenta presumía de las trenzas de chocolate, el pan de muerto relleno o las magdalenas personalizadas que preparaba. Bajo la marca Rosa Dely, la joven sinaloense había iniciado hace casi dos años su negocio de postres, había contado en redes sociales el esfuerzo detrás de ese emprendimiento pintado de rosa al que había dedicado tantas horas al norte de Culiacán. El domingo fue desaparecida. Algunos medios locales mencionan que se la llevó un comando armado en una camioneta gris. La Fiscalía de Sinaloa solo ha emitido su ficha de búsqueda.

El Registro Nacional, que depende de la Secretaría de Gobernación, cifra en 1.500 las personas desaparecidas o no localizadas en Sinaloa desde que estalló la guerra fraticida entre los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán y los seguidores de Ismael El Mayo Zambada. En febrero se llevaron a seis turistas del Estado de México que visitaban Mazatlán, devolvieron a la mujer y a la niña y se quedaron a los cuatro hombres: “Los detuvieron muchas motos y carros con gente armada”, contó su familia. El pasado octubre desapareció dentro de un bar Carlos Emilio Galván, de 21 años, y originario de Durango. De ninguno de ellos se ha tenido más noticia. Sí devolvieron a la influencer Nicole Pardo Molina, una joven de 20 años de edad, tras varios días secuestrada. Ahora la familia de Carmiña Salazar contiene el aliento.