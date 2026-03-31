Pemex asegura que otras 12 embarcaciones de atención a derrames trabajan en la zona del Árbol Grande

EL PAÍS publicó que el barco Árbol Grande, contratado por la petrolera para reparar ductos submarinos, estuvo anclado ocho días sobre un oleoducto, con una gran mancha de petróleo alrededor, en uno de los lugares de origen del desastre ambiental

Petróleos Mexicanos asegura que en la zona donde trabaja el buque Árbol Grande, dedicado al mantenimiento de infraestructura petrolera, hay otras 12 embarcaciones de mantenimiento, según un comunicado publicado pasadas las nueve de la noche del lunes. De esta forma, Pemex respondía a la información publicada por EL PAÍS a primera hora en la que revelaba que el barco Árbol Grande, contratado por la petrolera para reparar ductos submarinos, estuvo anclado ocho días sobre un oleoducto, con una gran mancha de petróleo alrededor, en uno de los lugares donde el Gobierno ha situado el origen del desastre ambiental que hay en el Golfo de México. Este diario había preguntado desde el sábado a Petróleos Mexicanos por este barco, el ducto y la mancha de petróleo que se identifica en las imágenes satelitales, sin obtener respuesta.

“Con relación a la nota publicada por el diario EL PAÍS, Petróleos Mexicanos informa que tiene registro de una flota de 13 embarcaciones de mantenimiento y 62 de logística para la exploración y extracción, las cuales tienen presencia constante en el Golfo de México”, comienza el comunicado. “Estas embarcaciones pertenecen a 17 prestadores de servicio, entre ellas, se encuentra Árbol Grande, que opera de manera continua e inspecciona de manera preventiva las plataformas y las embarcaciones especializados de atención de derrames, mitigando los efectos de las emanaciones naturales en el campo Cantarell”, continúa.

El comunicado no hace ninguna referencia a la mancha de petróleo de al menos 55 kilómetros cuadrados que se ve alrededor del Árbol Grande en las imágenes satelitales publicadas por este diario ni tampoco al oleoducto que se identifica con la clave Old AK C, que va del campo de Cantarell a la terminal marítima de Dos Bocas. A diferencia de los comunicados de los últimos días, que son emitidos en conjunto por todo el grupo interdisciplinario, formado por la Secretaría de Marina, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Secretaría de Energía, la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, Petróleos Mexicanos y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y con la misión de solucionar el derrame petrolero del Golfo de México, este lo firma solamente Petróleos Mexicanos.

Durante la primera mitad de febrero el barco Árbol Grande, que trabaja para Petróleos Mexicanos, reparó un ducto, alrededor del que había una mancha de supuesto crudo de más de 50 kilómetros cuadrados, que va de una de las plataformas petroleras del campo Cantarell a las instalaciones de Dos Bocas. El punto donde se ve la mancha es uno de los lugares donde el Gobierno ha situado el origen del vertido que afecta ya a 600 kilómetros de costa y, de acuerdo al sistema de rastreo de barcos, 15 naves transitaron en un radio de un kilómetro alrededor de ese punto exacto entre del 7 al 17 de febrero.

Solo una embarcación pasó detenida ahí casi 200 horas, más de ocho días, exactamente sobre ese oleoducto: El Árbol Grande. Esta es una embarcación que trabaja para la empresa Diavaz, contratista de la petrolera estatal, y encargada de la “Administración de integridad y confiabilidad del sistema de transporte de hidrocarburos por ductos marinos”. Estos datos ponen en entredicho la versión oficial mantenida por las autoridades desde el inicio hace un mes del desastre ambiental en el Golfo de México, que negaron que hubiera alguna fuga o rotura en instalaciones de Petróleos Mexicanos.

El comunicado de Petróleos Mexicanos continúa enumerando las acciones de “un plan especial preventivo de inspección y mantenimiento a los ductos marinos”, que prioriza “la detección oportuna de anomalías, la mitigación de riesgos y la reducción de fallas mayores”. “La información publicada por el medio es imprecisa, ya que esta embarcación se encuentra permanentemente en el Golfo de México realizando inspecciones a plataformas y embarcaciones especializadas de atención a derrames”, finaliza el texto de la petrolera.

En el cuestionario que EL PAÍS hizo llegar a Pemex se solicitaba información sobre qué pasó exactamente en el ducto Old AK C del 7 al 17 de febrero, los días que las imágenes satélite detectan una enorme mancha de petróleo sobre él, y por qué fue necesario que el buque Árbol Grande pasara 200 horas detenido sobre él. Esta pregunta no ha sido respondida.