Movimiento Ciudadano se cuelga de la euforia mundialista y trae de vuelta a Yuawi

Movimiento Ciudadano (MC) se ha subido a la cancha electoral colgándose de la fiebre mundialista. El partido naranja ha recuperado el “nananana” de Yuawi López, que hoy, con 18 años, seguirá siendo la voz que entone el himno naranja. El dirigente de la agrupación política, Jorge Álvarez Máynez, apareció este martes con una vieja fórmula que les ha dado buenos resultados. Ritmo pegajoso, símbolo juvenil y la apropiación de un evento masivo que en los próximos meses dominará la agenda en México. A unos meses del Mundial de 2026, el emecismo ha desempolvado su tono más viral para encabezar el lanzamiento de una nueva campaña: México cree en México para salir a las calles y llevar el Mundial a las clases menos favorecidas. Con ella se sube a la prematura temporada electoral que el resto de los partidos opositores ya han arrancado.

La formación ha hecho del lanzamiento de campaña, más que un acto partidista, un espectáculo. Una cancha de fútbol como escenario, batucadas, luces y una canción con un tonito que tiene un historial de éxito: “No son 11, somos millones, el mejor equipo uniendo nuestros corazones”. La escena ha conectado con el ánimo mundialista, pero también con una narrativa política: llevar el fútbol, de la mano del discurso político, “a quienes no pueden pagar un boleto para ir a los estadios, ni una camiseta oficial”, ha dicho Máynez. “Los protagonistas no son los estadios, son las mexicanas y los mexicanos”, dijo, en su discurso que combinó referencias futbolísticas y crítica social. “El fútbol se ha alejado de la identidad popular y porque hay sospechas de corrupción, de elitismo, y en Movimiento Ciudadano no compartimos que para poder ver el fútbol con nuestros hijos tengamos que ver decenas de anuncios de casinos, de páginas de apuestas”, ha lanzado el dirigente.

La campaña, ha insistido Máynez, pretende “democratizar el deporte” y convertir el Mundial en un espacio de inclusión, no de exclusividad. Detrás del espectáculo está el cálculo político. El partido que ha salido a flote en los comicios con campañas de marketing exitosas intenta, otra vez, posicionarse como la alternativa más joven frente al oficialismo y el resto de la oposición, ahora echando mano de la vitrina del Mundial.

El regreso del niño Yuawi, que siete años atrás triunfó en la escena política, es un hito para la organización. En 2018, su canción lo convirtió en un fenómeno viral y en uno de los símbolos más reconocibles del partido naranja. La fórmula se repitió en 2024 y hoy regresa. Con todo, el anuncio más visto no ha estado en el escenario musical, sino en el político. Máynez ha confirmado que Gustavo Ayón, exjugador de la NBA y actual presidente municipal de Compostela por Morena, —el partido gobernante— se pondrá la camiseta naranja para buscar la gubernatura de Nayarit en 2027. “No me gustó la falta de congruencia”, ha dicho el exbasquetbolista sobre su decisión de abandonar el partido oficialista.

La apuesta del partido naranja por perfiles ciudadanos no es nueva, pero sí estratégica. La agrupación ha optado por figuras con historias personales fuertes y trayectorias ajenas a la política para seleccionar sus fichajes. Ayón encaja en ese molde. Con el lanzamiento de México, cree en México, la formación naranja busca apropiarse del Mundial desde el relato con el “nananana” de Yuawui esta vez anclado en la euforia mundialista con un objetivo: convertir el Mundial en plataforma política.