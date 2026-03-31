Mario Delgado: “No hay carga ideológica en los libros de texto, se promueve el pensamiento crítico”

Mario Delgado en la Secretaría de Educación Pública, en Ciudad de México, el 17 de marzo.

El secretario de Educación admite rezagos en el bachillerato, pero defiende la Nueva Escuela Mexicana y descarta tensiones con la CNTE en la antesala del Mundial

Mario Delgado (Colima, 53 años) recorre a diario los pasillos de la Secretaría de Educación Pública (SEP) de la que es cabeza. El edificio de Brasil 31 en el Centro Histórico de Ciudad de México no es cualquier inmueble. Entre las jacarandas y la cantera, en sus muros, Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros, los grandes muralistas mexicanos, pintaron la educación como promesa de igualdad y emancipación con escenas de tensión y movimientos que aún parecen cuestionar el presente. Hoy, el Museo Vivo del Muralismo funciona como despacho de quien dirige el sistema educativo mexicano.

El secretario del gabinete de Claudia Sheinbaum recibe a EL PAÍS para una entrevista en la que presume de avances, con una cobertura casi universal en educación básica y un despliegue histórico en la entrega de becas, pero reconoce que “el foco rojo sigue siendo la educación media superior”. Es el punto de quiebre. Ahí se concentran las tasas más altas de abandono y es donde las políticas públicas no han logrado cerrar la brecha entre el ingreso y la permanencia, reconoce.

El secretario defiende la Nueva Escuela Mexicana —herencia del expresidente Andrés Manuel López Obrador— como un cambio profundo, centrado en la comunidad y en el aprendizaje crítico, aunque aún carece de mediciones sobre los resultados. El giro de tuerca en el sistema educativo -criticado por expertos y por la oposición- se sostiene, por ahora, solo con retórica.

Al mapa educativo se suma la política magisterial. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) ha amagado con escalar sus movilizaciones durante la celebración de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Delgado minimiza el conflicto y sostiene que hay diálogo permanente, que no hay necesidad de protestas violentas. Es así como desde el edificio que alguna vez delineó la educación como un proyecto de transformación nacional, Delgado traza su apuesta: “Que la educación sea un derecho, no un privilegio”.

Pregunta. ¿Cuál es el diagnóstico real del sistema educativo mexicano más allá del discurso oficial?

Respuesta. El sistema educativo nacional es resultado de políticas públicas de muchos años. Ha habido periodos donde la educación fue prioritaria y otros donde se relegó, particularmente en el periodo neoliberal. Hoy tenemos una cobertura muy alta en educación básica, por encima del 98%. Sin embargo, en media superior la cobertura baja de manera importante. El Gobierno de la presidenta está aumentando espacios: la meta es 200.000 nuevos lugares para superar el 80% de cobertura. En educación superior se ha incrementado la matrícula. Pero si no reducimos la desvinculación en media superior, no será suficiente. Por eso se han ampliado los programas de becas, que llegarán a cerca de 23 millones de estudiantes.

P. En una frase, ¿cuál es el diagnóstico?

R. Que se está garantizando a niños, adolescentes y jóvenes el derecho a la educación.

P. ¿Cuál es el indicador más preocupante que encontró al llegar al cargo?

R. La tasa de desvinculación en la media superior sigue siendo alta. Eliminamos el examen de COMIPEMS, ahora los jóvenes eligen su preparatoria sin examen. El 95% quedó en una de sus tres primeras opciones, frente al 45% antes. La educación es un derecho, no una competencia.

P. ¿Por qué abandonan la escuela?

R. No es una decisión individual. Hay factores como pobreza, violencia, acoso, discriminación o desinterés por los contenidos. Creamos el Bachillerato Nacional con formación socioemocional. Si los jóvenes se sienten bien en la escuela, es más probable que permanezcan. Hay nuevas carreras técnicas como inteligencia artificial, robótica o ciberseguridad.

P. ¿Cuál es el foco rojo en la educación?

R. La media superior. No debemos hablar de deserción, sino de factores. Es responsabilidad del Estado eliminar todo lo que impida el derecho a la educación.

P. ¿Se ha recuperado el rezago que dejó la pandemia?

R. Sí. La matrícula se recuperó gracias a las becas. Hoy está en 80,6% por encima de los niveles prepandemia.

P. ¿Qué evidencia hay de que la Nueva Escuela Mexicana funciona?

R. Está en su tercer ciclo escolar. Es una reforma profunda con alta aceptación entre los maestros.

P. ¿Hay resultados medibles?

R. Tiene su propio modelo de evaluación. Una prueba estandarizada no es la mejor manera de medir los resultados. Nos enfocamos en evaluaciones formativas. Una evaluación que hacen los maestros niño por niño en las aulas. Aún es temprano para dar conclusiones, pero somos optimistas.

Mario Delgado en las oficinas centrales de la SEP. Rodrigo Oropeza

P. ¿Cuál es el principal reto con este nuevo modelo?

R. Que se arraigue, que los maestros y las comunidades lo hagan suyo y que determinen el rumbo a partir de sus experiencias en las aulas.

P. ¿El presupuesto en educación es suficiente?

R. Hay inversiones históricas en educación. El recurso para becas rebasa los 160.000 millones de pesos, un presupuesto histórico. En preparatorias, este año se rebasan los 10.000 millones de pesos para infraestructura con nuevas preparatorias.

P. ¿Dónde está el mayor rezago?

R. Tiene que ver con la cobertura. Los Estados como Oaxaca, Chiapas, Guerrero, tienen poblaciones muy dispersas en comunidades muy pequeñas, lo cual complica la atención.

P. ¿Qué responde ante las críticas por el contenido de los libros de texto?

R. Son muy buenos. Son 107 los libros que conforman la nueva familia de libros de texto gratuitos. Han sido muy bien aceptados en las escuelas porque en su diseño participaron maestras y maestros.

P. ¿Qué pasó con Marx Arriaga? ¿Le faltó cálculo, tacto o fue un tema más político que administrativo?

R. Él hizo un gran trabajo con la construcción de los libros de texto gratuitos. Se requirió hacer un cambio en su área, platicamos con él, pero después tomó otras decisiones.

P. ¿Cuáles serán los ajustes en los libros de texto?

R. Los foros nacionales son para evaluar en su conjunto la Nueva Escuela Mexicana. Veremos si ahí surge el tema de los libros de texto. Hasta el momento, el único que se mejorará es el libro de texto de Historia de México de tercero a sexto grado. Tenemos que rescatar ahí a las mujeres que han sido parte fundamental de la historia.

P. ¿Hay carga ideológica?

R. No. Se promueve el pensamiento crítico.

P. ¿El resto de libros está en evaluación?

R. Tendrá que surgir de los foros, si los maestros opinan que debería tener alguna actualización. Por lo pronto, no se tiene planeado nada.

P. ¿Por qué debatir sobre las restricciones de redes sociales y el uso de pantallas?

R. No podemos ser omisos. Las tecnologías de la información están dentro de las escuelas y esto implica riesgos. Hay estudios que señalan que darle un teléfono a un niño menor de 16 años que no ha terminado de conformar su desarrollo físico y mental, que está formando su personalidad, puede generar cuadros de depresión, de angustia. Hay riesgos también, como el acoso, sexting, estrés. Los resultados de los foros van a guiar la política pública.

P. ¿Cómo es la relación entre el magisterio y la SEP?

R. En general, muy bien. Tenemos una gran comunicación tanto con el sindicato como con la coordinadora.

P. ¿Cómo está coadyuvando la SEP para resolver las demandas de la CNTE?

R. Le damos una atención especial a la CNTE. Hubo muchos años de injusticias y de maltrato hacia los maestros. Eso se acabó. Ya no hay persecución ni criminalización de la protesta. Hay cuestiones que no podemos resolver por falta de recursos económicos. Pero hay una gran voluntad política en mejorar las condiciones laborales de los maestros.

P. ¿Hasta dónde está dispuesto a ceder el Gobierno frente a las movilizaciones de la CNTE?

R. No es ceder, hay muchas coincidencias con ellos, en sus demandas. Somos claros y transparentes en qué podemos cumplir y qué no frente a un escenario en el que hay recursos ilimitados.

P. ¿Cómo toma este amago de la CNTE de sabotear el Mundial de Fútbol con movilizaciones si no se cumplen sus demandas?

R. No hay ninguna necesidad de hacer eso porque hay un diálogo permanente.

P. ¿Hay una línea roja que la CNTE no pueda cruzar?

R. La protesta con violencia, que dañe derechos de terceros. Nos pronunciamos por un diálogo respetuoso y constructivo.

P. ¿Cómo quiere que se describa el estado de la educación en México cuando termine su gestión?

R. Que logré que en México la educación sea un derecho, no un privilegio, una mercancía o una competencia.

P. Si tuviera que dar una calificación al sistema educativo, ¿cuál sería y por qué?

R. Le daría un 8,5. Todavía podemos mejorar mucho y vamos a mejorar.

Mario Delgado en Ciudad de México. Rodrigo Oropeza

P. ¿Se mantiene en el cargo hasta el final del sexenio?

R. Estoy a disposición de la presidenta de México.

P. Julio Scherer lo menciona en su libro, lo vincula con el financiamiento ilícito de campañas.

R. No tengo por qué dar respuesta a señalamientos sin pruebas. Son mentiras.

P. ¿Tiene buena relación con Scherer?

R. Hasta donde yo sabía, sí. Ya no sé. No tengo la menor idea de qué es lo que busca. Por mi parte, siempre ha habido respeto hacia él.